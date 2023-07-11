الثلاثاء, يوليو 11, 2023
الرئيسيةالهدهدزواج أثرياء العراق من السوريات عبر سماسرة.. فيديو يفضح ما يحدث في...
الهدهد

زواج أثرياء العراق من السوريات عبر سماسرة.. فيديو يفضح ما يحدث في السيدة زينب

تحولت منطقة السيدة زينب ذات الأغلبية الشيعية، جنوب دمشق، إلى مركز جذب لزواج العراقيين بالسوريات عبر سماسرة وشركات تسهل هذا النوع من الزواج المبطن

كتب خالد الأحمد
زواج أثرياء العراق من السوريات عبر سماسرة.. فيديو يفضح ما يحدث في السيدة زينب
زواج أثرياء العراق من السوريات
- Advertisement -

وطن- سلط تقرير لموقع “أورينت نت” الإخباري السوري، الضوء على ما يطلق عليه الزوار الشيعة اسم “السياحة الدينية” التي تخفي وراءها مآرب أخرى، لافتا إلى تحول منطقة السيدة زينب ذات الأغلبية الشيعية بجنوب دمشق إلى مركز جذب لزواج العراقيين بالسوريات عبر سماسرة وشركات تسهل هذا النوع من الزواج المبطن.

وقال الموقع في تقريره إن منطقة السيدة زينب في دمشق باعتبارها وجهة رئيسية لـ “السياحة الدينية” باتت مركز جذب لزواج العراقيين من السوريات عبر سماسرة مختصين يعملون على إقناع الفتيات بالزواج من ” العراقيين الأثرياء”-من أمراء الحرب التي تشنها إيران ووكلاؤها على الشعب السوري وما يتبع ذلك من سرقة ونهب لأملاكهم.

زواج أثرياء العراق من السوريات
زواج أثرياء العراق من السوريات

استغلال فقر السوريات

وتابع التقرير أن هؤلاء السماسرة يستغلون الظروف المعيشية التي يعاني منها السوريون بمناطق سيطرة مليشيا الأسد.

ولفت التقرير إلى تحقيق أجراه موقع “بغداد اليوم” العراقي وسلط الضوء على هذه الظاهرة معتمداً على شهادة أحد السماسرة في منطقة السيدة زينب.

ووفق التقرير المشار إليه يحرص الشاب الوسيط” السمسار” على كسب قلوب الشبان أو العوائل العراقية القادمة إلى سوريا بزعم السياحة الدينية والعلاجية ، ويضطر إلى التحدث إليهم بلهجتهم، والتقرب أكثر منهم وملاطفتهم، وليقدم نفسه على أنه رجل جدير بالثقة وأنه حاضر لمهمة المليوني ليرة ” قيمة الكوميسيون”.

- Advertisement -

وأكد قاض في حكومة مليشيا الأسد أن هذه الظاهرة شهدت انتشاراً في الفترة الأخيرة ليسجل من بين كل 10 عقود عقد لخاطب عراقي شيعي ما يعني أن “الأصهار العراقيين” في تزايد وفي إقبال مستمر ولا سيما في الآونة الأخيرة.

ومضى التقرير مشيراً إلى أن بعض الفتيات يلجأن لعمليات النصب والاحتيال على “العرسان” العراقييين، كأن تخدعه وتوهمه برغبتها في الزواج ثم يتم تسجيل المهر فتقبض الفتاة المهر وبعد ذلك تتهرب وتختفي، وهذا ما دفع العديد من الشبان العراقيين إلى تقديم شكاوى في محاكم دمشق.

مقتل مرح الشمالي على يد ضرتها العراقية

يذكر أنه قبل أسابيع قليلة قتلت الشابة السورية مرح الشمالي في شقتها الواقعة بمجمع بسماية السكني بمدينة الصدر الشيعية بعد تلقيها عدة طعنات وحرق جثتها في شقتها على يد ضرتها العراقية، وهي إحدى ضحايا زواج العراقيين بسوريات مجهول الهدف.

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد نشرت تقريرا في تموز 2022، عن ارتفاع نسبة إقبال الشبان العرب على الزواج من السوريات، وفي مقدمهم العراقيون والمصريون ثانياً، ومن ثم اليمنيون والأردنيون والأتراك.

وأشار التقرير إلى تصريح للقاضي الشرعي الأول في اللاذقية، أحمد قيراطة، يؤكد فيه وجود إقبال كبير على زواج غير السوريين من السوريات، من العراقيين بالدرجة الأولى والمصريين ثانياً ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، مشيراً إلى أن معظمهم من أصل سوري.

وقال قيراطة إن هناك إقبالاً على الزواج من سوريات وبنسب متفاوتة، وبلغ عدد حالات زواج الأجانب من السوريات خلال النصف الأول من العام الحالي في المحكمة الشرعية في اللاذقية 51 حالة تقابلها سبع حالات زواج سوريين من زوجات غير سوريات.

المصدرتويتر، صحيفة الوطن، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)

الهدهد

فيديو يصدم السوريين.. تجفيف الملوخية في غرف حضّانات حديثي الولادة

الهدهد

الحر الشديد يفترس أهوار العراق.. آثار مدمرة والسكان يهربون

الهدهد

فضيحة بالفيديو لمسؤول عراقي.. أُلقي القبض عليه بعد ضبطه متلبسا

الهدهد

مهدد بالسجن 420 عاما.. هوس مهاجمة إيران يدفع بترامب لإكمال حياته خلف القضبان

الهدهد

إنسانيته دفعته لتصرف خطير.. سقوط مؤثر لطفل سوري من الطابق الرابع (فيديو)

الهدهد

نوري المالكي يشتم عمرو بن العاص وأهل السنة ويتطاول عليهم (فيديو)

الهدهد

حادث الشيراتون.. صور أسرة مصرية كتب شاب سوري نهايتها بطريقة بشعة

تقارير

تغيير السوداني لقادة أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية.. نكهة سياسية وأخرى عقابية (تحليل)

الهدهد

اتهم بممارسة السحر والشعوذة.. صدفة غريبة تنقذ رقبة سوري من سكين داعش

الهدهد

صدفة تقود إلى أكبر شبكة غسل أموال بالعراق.. خدعت السلطات 12 عاما بطرق شيطانية

حياتنا

هيا مرعشلي تشعل نار متابعيها بإطلالة مثيرة بدون حمالة صدر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ميسي عُمان” هكذا احتفى السيب بيزيد المعشني.. ما قيمة عقده؟ (فيديو)

“شخرة” إيمان البحر درويش للسيسي ونظامه.. هل كتبت نهايته؟ (فيديو)

شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة عملاقة ويكشف عن وزنها (شاهد)

مقاطع جنسية بالجملة.. صدفة تفضح مدرب شهير صور نفسه وهو يغتصب ضحاياه

على طريقة خاشقجي .. تقطيع رجل أعمال بالمنشار ورميه في ثلاجة! (صور)

علم إسرائيل يُرفرف في الرياض.. ابن سلمان حقق لها ما لم تحلم به يوما

ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)

لتوزيعها في السويد.. الكويت تطبع 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة للسويدية

طفل مقطوع الرأس يثير الذعر على الشاطئ! (صور)

متعاف من الإدمان صدم العمانيين بما كشفه عن وضع النساء اللاتي يخضعن للعلاج

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC