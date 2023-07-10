الإثنين, يوليو 10, 2023
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رياضة

موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

الهلال أمام منافسه غوريكا السلوفيني في المباراة الودية استعدادًا للموسم المقبل

كتب فارس أبو شيحة
موعد الهلال ضد غوريكا الودية
موعد الهلال ضد غوريكا الودية
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وطن- يلتقي الهلال السعودي أمام منافسه غوريكا الودية، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية للأندية والموسم المقبل الذي ينتظره عشاق كرة القدم بعد إبرام العديد من الصفقات القوية مع نجوم اللامعين في الكرة المستديرة العالمية.

وستقام مباراة الهلال وغوريكا الودية في تمام الساعة الثالثة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي وفلسطين.

موعد الهلال ضد غوريكا الودية

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مصر (القاهرة)، بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة الرابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وغوريكا

ومن المقرر أن تبث مباراة الهلال وغوريكا الودية، على  شبكة قنوات (2023 ssc sport)، السعودية .

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كما وستنقل المباراة على قنوات (ssc sport) السعودية المفتوحة، بتردد 12523، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تشكيلة الهلال ضد غوريكا

وسيدخل المدرب البرتغالي جورجى جيسوس، المباراة الودية ، أمام نظيره غوريكا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الهلال: البريك، علي آل البليهي، جحفلي (خاليدو كوليبالى )، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: صهيب آل زيد، جوستافو كويلار، مصعب الجوير(روبن نيفيز).

هجوم الفريق: محمد القحطاني، أوديون إيغالو (سالم الدوسري)، موسى ماريجا.

الهلال السعودي
الهلال السعودي

وكان فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد استهل مبارياته الودية بالفوز العريض على فريق فيلدين النمساوي بسداسية دون رد.

كما وسيلتقي الهلال في المباراة الودية القادمة أمام منافسه دينامو كييف، الأربعاء، في ال19 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

يشار إلى أن الهلال قد أنهى الموسم المنصرم في ثالث جدول دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، بفارق كبير عن المتوج باللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 72 نقطة.

المصدروطن + نادي الهلال تويتر

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