موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي الهلال السعودي أمام منافسه غوريكا الودية، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية للأندية والموسم المقبل الذي ينتظره عشاق كرة القدم بعد إبرام العديد من الصفقات القوية مع نجوم اللامعين في الكرة المستديرة العالمية.

وستقام مباراة الهلال وغوريكا الودية في تمام الساعة الثالثة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي وفلسطين.

موعد الهلال ضد غوريكا الودية

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مصر (القاهرة)، بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

📸 Back to work after playing the 1st pre-season friendly ⚽️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/tYpVZJOKRG — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 9, 2023

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة الرابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وغوريكا

ومن المقرر أن تبث مباراة الهلال وغوريكا الودية، على شبكة قنوات (2023 ssc sport)، السعودية .

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كما وستنقل المباراة على قنوات (ssc sport) السعودية المفتوحة، بتردد 12523، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تشكيلة الهلال ضد غوريكا

وسيدخل المدرب البرتغالي جورجى جيسوس، المباراة الودية ، أمام نظيره غوريكا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الهلال: البريك، علي آل البليهي، جحفلي (خاليدو كوليبالى )، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: صهيب آل زيد، جوستافو كويلار، مصعب الجوير(روبن نيفيز).

هجوم الفريق: محمد القحطاني، أوديون إيغالو (سالم الدوسري)، موسى ماريجا.

وكان فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد استهل مبارياته الودية بالفوز العريض على فريق فيلدين النمساوي بسداسية دون رد.

كما وسيلتقي الهلال في المباراة الودية القادمة أمام منافسه دينامو كييف، الأربعاء، في ال19 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

يشار إلى أن الهلال قد أنهى الموسم المنصرم في ثالث جدول دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، بفارق كبير عن المتوج باللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 72 نقطة.