موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

- Advertisement -

وطن- يلتقي الهلال السعودي أمام منافسه غوريكا الودية، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية للأندية والموسم المقبل الذي ينتظره عشاق كرة القدم بعد إبرام العديد من الصفقات القوية مع نجوم اللامعين في الكرة المستديرة العالمية.

وستقام مباراة الهلال وغوريكا الودية في تمام الساعة الثالثة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي وفلسطين.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مصر (القاهرة)، بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

📸 Back to work after playing the 1st pre-season friendly ⚽️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/tYpVZJOKRG

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 9, 2023