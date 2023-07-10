أوهمهم بأن المنزل مسكون.. 5 نصائح لحماية منزلك من اللصوص في أثناء إجازتك

- Advertisement -

وطن-لا جرم في أن منزلك هو ملجأك الآمن، المكان الذي تشعر فيه بالاسترخاء والأمان والملاذ الأخير. ولكن ماذا ستفعل إذا تركته عرضة للسرقة، لاسيما عند خروجك منه لبعض الأيام لقضاء عطلتك الصيفيّة؟ أحيانًا يتعرّض المنزل للسرقة من قبل لصوص محترفين، فكيف تحمي منزلك منهم؟

في الواقع، من خلال هذه الإجراءات الاستباقية، ستكون قادرًا على الاسترخاء والاستمتاع تمامًا بإجازاتك، ستساعدك بعض النصائح في حمايته، ما يجعله حصنًا منيع على اللصوص.

كيف تحمي منزلك من اللصوص؟ باستخدام هذه النصائح المفيدة، يمكنك زيادة أمان منزلك بشكل كبير والاستمتاع بإجازتك دون قلق. تذكر أن الوقاية؛ هي المفتاح وأن اتخاذ خطوات استباقية تساعد في أن يظل منزلك ملاذًا آمنًا، حتى عندما تكون على بعد أميال منه، بحسب ما نشره موقع “سيتي ماغازين” السلوفانيّة.

وفيما يلي استعرض الموقع، كيف يمكنك أن تحمي منزلك وأغراضك من اللصوص المحترفين.

1. إضاءة منزلك بشكل استراتيجي

يفضل اللصوص السرقة في جنح الظلام، لذا اجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم من خلال التأكد من أن منزلك مضاء جيدًا. استثمر في مصابيح مستشعر الحركة في المناطق الخارجية المحيطة بالمنزل، خاصة حول نقاط الدخول مثل الأبواب والنوافذ. سيتم تشغيل هذه الأضواء تلقائيًا عند اكتشاف أي حركة، ما يؤدي إلى ردع الدخلاء المحتملين.

2. اطلب المساعدة من جار موثوق به

من أكثر الطرق فعالية لحماية منزلك هو الحصول على دعم صديق أو جار موثوق به. لذا، أخبرهم بخطط عطلتك واطلب منهم المساعدة في مراقبة الممتلكات الخاصة بك. اطلب منهم استلام أي بريد أو صحف أو طرود يصعب عليك تسلمها في أثناء تواجدك بعيدًا، لأن الطرود المكومة علامة أكيدة على عدم وجود أحد في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التحقق من الممتلكات الخاصة بك من وقت لآخر وتنبيه السلطات إذا لاحظوا أي نشاط مشبوه، وفق ما ترجمته “وطن“.

- Advertisement -

3. استثمر في نظام أمن موثوق

يعد نظام أمان المنزل الموثوق به استثمارًا لا يقدر بثمن في حماية منزلك. اختر نظامًا يتضمن ميزات مثل كاميرات المراقبة وكاشفات الحركة والتنبيه بصوت عالٍ. ضع اللافتات والملصقات التي تشير إلى أن منزلك محمي بواسطة نظام أمني، حيث تعمل هذه البرامج، كرادع قوي أمام اللصوص المحتملين. توفر أنظمة الأمان الحديثة أيضًا إمكانية الوصول عن بُعد، ما يسمح لك بالتحكم في ممتلكاتك عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

4. تأمين جميع نقاط الدخول

قبل الذهاب في إجازة، تحقق جيدًا من جميع نقاط الدخول للتأكد من تأمينها بشكل صحيح. عزز الأبواب بمسامير قوية وقم بتثبيت أقفال على جميع النوافذ التي يمكن الوصول إليها. لمزيد من الحماية، ضع في اعتبارك استخدام شريط أمان على النوافذ الخاصة بك لمنع التحطم. لا تنس التحقق جيدًا من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ قبل المغادرة.

5. أوهمهم بأن منزلك مسكون

المنزل غير المأهول هدف سهل للسطو. ازعم بأن منزلك لا يزال مشغولاً باستخدام أجهزة ضبط الوقت على الأضواء أو الراديو أو التلفزيون. اضبطها للتشغيل والإيقاف في أوقات مختلفة من اليوم، لمحاكاة الأنشطة اليومية العادية. يمكنك حتى أن تطلب من جارك إيقاف سيارته في ممر سيارتك من وقت لآخر. يمكن لهذه الحيل البسيطة أن تجعل الأمر يبدو وكأن شخصًا ما في المنزل، ما يردع اللصوص المحتملين.