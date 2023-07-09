الأحد, يوليو 9, 2023
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ﺍﻧﺘﺒﻪ لها ﺟﻴﺪﺍً.. إشارات تحذرك من قبول وظيفة جديدة

إذا تركوك تنتظر عدة أسابيع بعد أن قمت بإجراء المقابلة، فهذه علامة تشير إلى عدم التنظيم أو عدم الاحترام

كتب ايمان الباجي
ﺍﻧﺘﺒﻪ لها ﺟﻴﺪﺍً.. إشارات تحذرك من قبول وظيفة جديدة
إذا تركك القائم بإجراء المقابلة في الانتظار دون أي شكل من أشكال التفسير، فقد يشير ذلك إلى أنه يميل إلى ممارسة سلطته عليك
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وطن- قد يبدو البحث عن وظيفة جديدة وكأنه وظيفة في حد ذاته.

نقضي عادة الكثير من الوقت في إرسال السير الذاتية، والاستعداد للمقابلات التي تبدأ في نهاية المطاف في الشعور وكأنه عمل روتيني.

يمكن أن تجعلك هذه التجربة برمتها يائسًا جدًا، ولكن من حسن الحظ شارك الخبير تايو أديمولو مع موقع “huffingtonpost” مجموعة من العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن عرض العمل المُقدم ليس جيدًا.

طول فترة الإنتظار

ليس من غير المعتاد أن يتأخر أصحاب العمل بضع دقائق عن المقابلة، خاصة إذا كانوا يعملون في بيئة سريعة الخطى.

ومع ذلك، يمكن لبعض المحاورين ترك المرشحين ينتظرون لساعات في مقابلات زووم أو في غرف الانتظار.

إذا تركك القائم بإجراء المقابلة في الانتظار دون أي شكل من أشكال التفسير، فقد يشير ذلك إلى أنه يميل إلى ممارسة سلطته عليك.

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المقابلات
إذا كانت الرواتب غامضة بشكل متزايد، فذلك علامة تحذيرية مهمة

التقليل من شأن تجربتك

من الطبيعي أن تشعر بالتوتر قبل المقابلة أو بعدها، لكن إذا وجدت أن القائم بإجراء المقابلة يقلل من شأن تجربتك أو فوجئ بتوقعات راتبك، فقد يكون هذا علامة على أنه يحاول إضعاف ثقتك في محاولة لاكتساب مجموعة مهارات استثنائية براتب أقل من المتوسط.

إجراء عدة مراحل للمقابلة

تتكون معظم مقابلات العمل من مرحلتين إلى ثلاث مراحل للمقابلة.

ومع ذلك، إذا استمرت كل مقابلة عدة ساعات، وتضمنت مهامًا متعددة إلى الحد الذي تشعر فيه أنك تعمل من أجلهم مجانًا، فقد تحتاج إلى التفكير من جديد في الوظيفة.

عدم الشفافية مع الراتب

إذا كنت قد دخلت في مراحل المقابلة، فيجب أن يكون مكان العمل شفافًا عند مناقشة الرواتب. إذا كانت غامضة بشكل متزايد، فذلك علامة تحذيرية مهمة.

أسئلة شخصية

جزء من عملية المقابلة هو معرفة ما إذا كان المرشح يمكن أن يتناسب مع ثقافة الشركة ولكن ليس من المقبول أن يطرح المحاور أسئلة شخصية.

على سبيل المثال إذا تم سؤالك عما إذا كان لديك أطفال أم لا، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن هناك شيئًا غير طبيعي في الوظفية.

امتيازات كثيرة جدًا

يجب أن تكون حذرًا من الشركات التي تحرص على تقديم الامتيازات التي تحتوي على سبيل المثال على غرف ألعاب ووجبات خفيفة مجانية. 

غالبًا ما تستخدم هذه الأماكن الامتيازات بدلاً من الزيادات في الأجور، لذا يجب أن تكون حذرًا من ذلك.

تأخر الرد بعد مقابلة العمل

لا يوجد شيء أسوأ من انتظار نتيجة المقابلة. فإذا تركوك تنتظر عدة أسابيع، فهذه علامة تشير إلى عدم التنظيم أو عدم الاحترام.

المصدرموقع "huffingtonpost"، ترجمة وتحرير وطن

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