لماذا يجب عليك تجنب الماء بعد تناول البطيخ؟

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وطن- يُعتقد أنه يجب عليك شرب الماء كلما شعرت بالعطش، ويجب على أولئك الذين لا يشعرون بالعطش الكافي أن يشربوا كمية كافية من الماء لمنع الإصابة بالجفاف.

الماء ضروري لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن إستهلاكه بعد تناول أطعمة، مثل البطيخ قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

يتكون البطيخ في الغالب من الماء والسكر والألياف. تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع، وفقًا لخبراء الصحة.

وإذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي، وفقا لما أورده موقع “timesofindia.”



متى يمكنني شرب الماء؟

على الرغم من عدم وجود دليل علمي مناسب، فمن الأفضل تجنب شرب الماء لبعض الوقت بعد تناول البطيخ.

يقترح خبراء الصحة أنه يجب على المرء أن يستهلك الماء فقط بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ، الخيار، البرتقال والفراولة.

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قد يؤدي شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة مثل البطيخ إلى اضطراب مستويات الأس الهيدروجيني في الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تناول الكثير من السوائل بعد تناول البطيخ إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء. لذا، من الأفضل تجنب شرب الماء لمنع مثل هذه الحالات.

علامات ضعف الجهاز الهضمي

من المهم ملاحظة أن شرب الماء بعد تناول البطيخ قد لا يكون مزعجًا للجميع. إذا مرضت، فقد يكون ذلك علامة على أن لديك جهاز هضمي ضعيف.

ماذا عن شرب الحليب بعد البطيخ؟

وفقًا للأيورفيدا – منظومة من تعاليم الطب التقليدي الهندي – يجب أن تكون أكثر وعياً قبل إقران أي نوعين من الأطعمة.

يمكن أن تؤدي المجموعات الغذائية غير المتوافقة إلى مشاكل في المعدة، لأن البطيخ يعتبر حمضيات والحليب غذاء حلو بطبيعته.

وقد يؤدي الجمع بين الاثنين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو تراكم سام أو قيء.

علاوة على ذلك، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السوائل وإستهلاك الحليب من ناحية أخرى يمكن أن يسبب لك آلامًا في المعدة.

