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رياضة

ريال مدريد يُراقب بصمت.. أخبار مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

علاقة مبابي مع باريس سان جيرمان سيئة مع توقعات برحيل اللاعب هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
أخبار مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان
أخبار مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان
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وطن- يبدو بأن الأمور شبه تعقدت في التوصل إلى اتفاق نهائي بين النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، لحسم مستقبله، في ظل مراقبة نادي ريال مدريد من بعيد لمعرفة سعر بيع اللاعب هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات الصيفية، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” باريس سان جيرمان يريد إنهاء قضية كيليان مبابي بأسرع وقت ممكن”.

أخبار مستقبل مع باريس سان جيرمان

وأردف الإيطالي رومانو، ” داخل إدارة باريس، هناك أشخاص يعتقدون  بأن كيليان مبابي قد اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إليهم بالمجان في صيف 2024″.

وختم تغريدته، ” ريال مدريد ينتظر تحديد باريس سان جيرمان لسعر كيليان مبابي هذا الصيف، في حال قرر النادي بيعه”.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

وكان الفرنسي مبابي، قد بتصريح جديد خلال الأيام الماضية. مع صحيفة فرانس فوتبول، قال فيه: ” وجودي في باريس لن يساعدني في إبراز أدائي”.

باريس سان جيرمان مثير للجدل

كما وأضاف الفرنسي مبابي، ” ما حققه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. هو الحد الأقصى للوصول إليه، والفريق مثير للجدل”.

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من جهته، أشارت إذاعة مونت كارلو الفرنسية الدولية، بأن تصريحات كيليان مبابي لم تعجب اللاعبين في غرفة تبديل الملابس بالنادي الباريسي، حيث تم إرسال تلك التصريحات إلى رئيس النادي ناصر الخليفي”.

كما ورد القطري الخليفي على تصريحات مبابي الأخيرة، ” هذه إهانة للنادي، إذا هذا ما يفكر فيه. فلماذا لا يرحل الآن ؟!”.

ريال مدريد يراقب مصير مبابي مع باريس
ريال مدريد يراقب مصير مبابي مع باريس

وبدأت الأمور بالتوتر بين مبابي مع إدارة باريس سان جيرمان، عقب رفض الأخير تفعيل بند تجديد عقده. حتى صيف 2025، ليسمح للاعب الخروج مع نهاية الموسم المقبل بالمجان.

كما ويعد نادي ليفربول المنافس القوي مع ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي مبابي، في حال عرض باريس سان جيرمان اللاعب للبيع في سوق الميركاتو الصيفي، حيث من المتوقع أن يقدم 200 مليون يورو. وفق ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

والجدير بالذكر، بأن عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي. مع باريس سان جيرمان، سينتهي في صيف 2024، مع خيار يتيح للاعب تمديد عقد للبقاء مع النادي لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + مونت كارلو + فرانس فوتبول

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