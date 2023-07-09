تتجسس عليك..6 أنواع من التطبيقات عليك حذفها فورا من هاتفك

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وطن- يمكن أن تتخذ هذه التطبيقات التي تحتوي على برامج تجسس عدة أشكال – ولكن هناك ستة أنواع منها يجب أن تبحث عنها، حيث يمكن أن تظهر على جهاز أندرويد أو آيفون كتطبيق شرعي.

متحدثا لصحيفة ذا صن البريطانية، أكد الخبير التقني كلاوس شينك، نائب الرئيس الأول لأبحاث الأمان والتهديدات في Verimatrix أن هذه التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء أداء هاتف أندرويد أو آيفون – وحتى استنزاف عمر البطارية.

أوضح الدكتور شينك، كيف تُستخدم خمس فئات تطبيقات شائعة غالبًا للحصول على برامج ضارة خطيرة على هاتفك.

ما هي هذه التطبيقات؟

قال الخبير في هذا السياق:”غالبًا ما تستخدم الجهات الخبيثة أساليب مختلفة لإخفاء البرامج الضارة أو برامج التجسس داخل تطبيقات تبدو بريئة.”

مضيفََا :”تتمثل إحدى الطرق الشائعة في تضمين البرامج الضارة في تطبيقات القطارة أو “Dropper A“، والتي يمكنها بعد ذلك تثبيت الشفرة الضارة بصمت على جهاز المستخدم.”

تشمل فئات التطبيقات الشائعة التي عُرف أنها تحتوي على برامج ضارة عارضات PDF والآلات الحاسبة والمحولات والألعاب وقارئات أكواد QR.

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هناك أيضًا نوع سادس للتنزيل يجب أن تبحث عنه: التطبيقات الشائعة.

غالبًا ما يخفي مجرمو الإنترنت تطبيقاتهم الخطيرة كتنزيلات شائعة مثل واتساب أو تويتر.

وحذر الدكتور كلاوس من أن”هناك طريقة أخرى تتمثل في إعادة حزم التطبيقات الشرعية، مثل تطبيقات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp، باستخدام برامج ضارة محقونة، واستغلال ثقة المستخدمين في التطبيقات المألوفة”.

كيف تحمي نفسك؟

لحماية نفسك من مثل هذه التهديدات، يُنصح باستخدام متاجر تطبيقات النظام الأساسي الرسمية مع تجنب تحميل التطبيقات الجانبية من مصادر غير موثوق بها.

واقرأ بعناية مراجعات المستخدم التي لا تذكر أي علامات على وجود أي نشاط احتيالي.

إذا لاحظت أن أحد التطبيقات يتصرف بشكل غريب، فتحقق من نشاطه والأذونات الممنوحة له في إعداداتك.

من الأفضل حذف أحد التطبيقات إذا كنت تعتقد أنه مريب – خاصةً إذا لم تستخدمه مطلقًا أو نادرًا ما تستخدمه.