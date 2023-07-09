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إنسانيته دفعته لتصرف خطير.. سقوط مؤثر لطفل سوري من الطابق الرابع (فيديو)

الطفل أصيب بنزيف في الأنف ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج

كتب خالد الأحمد
إنسانيته دفعته لتصرف خطير.. سقوط مؤثر لطفل سوري من الطابق الرابع
سقوط مؤثر لطفل سوري
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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة سقوط طفل سوري يبلغ من العمر ثماني سنوات، من الطابق الرابع في بناية يسكنها أقاربه في تركيا، بسبب تصرف إنساني كان يُقدم عليه.

ونجح الدفاع المدني التركي ورجال الإطفاء، في إنقاذ حياة طفل سوري سقط من الطابق الرابع في البناء الذي يسكنه أقاربه في ولاية شانلي أورفا.

وقال موقع “urfadasin” التركي، إن فرق الإطفاء استجابت لطلب والد اللاجئ السوري “أحمد كيبوار” 8 سنوات، وذلك بعد فقدان توازنه وسقوطه في فتحة التهوية بالطابق الرابع لشقة أقاربهم الذين ذهبوا لزيارتهم.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، أن الطفل أراد إنقاذ عش عصفور عالق في منور البناء.

وقع الحادث في حي أحمد يساوي في منطقة حليلية بولاية شانلي أورفا، حيث كانت العائلة السورية قد ذهبت لتناول العشاء عند أقاربهم، وبعد قليل سمعوا صوت استغاثته، حيث أدركوا أنه سقط من ارتفاع عالٍ وعلق في فجوة التهوية.

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وظل الطفل الصغير ينزف من أنفه فتم نقله إلى المستشفى القريب لفحصه والتأكد من سلامته خوفاً من حصول نزيف داخلي له، ليخرج لاحقاً ويعود سالماً إلى عائلته.

سقوط مؤثر لطفل سوري
سقوط مؤثر لطفل سوري

إنقاذ حياة فتى سوري

يُشار إلى أنه مؤخرا، أنقذ سائق حافلة تركي حياة طالب سوري صغير في منطقة إنغول قرب مدينة بورصة غرب البلاد، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء ذهابه إلى المدرسة، ما أدى لنقله بشكل عاجل إلى المستشفى القريب.

وكان الفتى (ياسر حمص) 15 عاماً، في طريقه إلى المدرسة في بورصة إنغول عندما أصيب بأزمة صحية، ما جعل السائق (صلاح الدين بلا) يدرك الموقف الخطر الذي تعرّض له الطالب السوري فنقله عبر حافلته الصغيرة إلى المستشفى لإنقاذه.

وعندما استقل الفتى الصغير حافلة صغيرة للذهاب إلى المدرسة، وبعد فترة أخبر الركاب أن صدره يؤلمه وطلب المساعدة من السائق صلاح الدين الذي قام بإنزال الركاب الآخرين وتوجّه مباشرة نحو المستشفى.

مسن تركي يتحرش بطفلة سورية

على النقيض، أثيرت حالة من الغضب في الأيام الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه صادم، أظهر مسنا تركيا وهو يتحرش بطفلة سورية، على الملأ وفي وضح النهار.

وأوهم المسن التركي، الطفلة السورية بأنه سيشتري لها قطع الحلوى، لتقترب منه بطفولته البريئة، إلا أنه اعتدى عليها جنسيا (تحرّش بها) على الملأ، فيما وثّق مقطع الفيديو أحد الأشخاص الذين تصادف مرورهم لحظة حدوث الواقعة.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع "urfadasin" التركي، رصد وتحرير وطن

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