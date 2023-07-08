ناصر الخليفي يفاجئ مبابي “بالقاضية” بعدما فجر غضبه بإهانة صريحة

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وطن- كشفت تقارير صحفية أن عدداً من لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، تواصلوا مع ناصر الخليفي رئيس النادي بعد تصريحات كيليان مبابي الأخيرة، واتهموا هداف الفريق بـ”إهانة النادي”.

يأتي تحرّك اللاعبين السّتة، بعد يوم من حوار أجرته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مع الدولي كيليان مبابي، أوضح خلاله اللاعب الشاب المُتوج بكأس العالم سابقاً، إن تواجده مع سان جيرمان لا يساعده على الظهور بأفضل شكل ممكن، على حدّ قوله.

وفي السياق، أفاد موقع “راديو مونت كارلو“، اليوم السبت، إن تصريحات مبابي أثارت غضب لاعبي الفريق، وإن 6 من نجوم سان جيرمان تواصلوا مع ناصر الخليفي وقالوا له إن تصريحات اللاعب بمثابة “إهانة للنادي”.

وحسب تقرير الراديو الفرنسي، فإن الخليفي نفسه، صُدِم من تصريحات مبابي وشعر فيها بـ”قلة احترام” تجاه النادي وتجاه اللاعبين والجمهور والجهاز الفني الجديد للفريق، وقال تعليقاً على تصريحات اللاعب: “لماذا لا يغادر النادي الآن إذا”.

يذكر أن علاقة النجم الفرنسي الشاب مع إدارة نادي العاصمة، باريس، قد توترت مؤخراً فيما قد فهمته الصحافة الدولية بأنها “رياح الميركاتو” التي ستُبعد مبابي عن عاصمته التي يحبها نحو وجهة أخرى هي على الأرجح ريال مدريد الإسباني.

كما توترت علاقة إدارة النادي بالمهاجم الفرنسي، بعدما رفض الأخير تفعيل بند تمديد عقده عاماً إضافياً حتى 2025، حيث أعلن أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع الفريق الباريسي.

إذاعة "RMC" الفرنسية تكشف عن تواصل 6 لاعبين من #سان_جيرمان مع ناصر الخليفي رئيس النادي لإبداء انزعاجهم من تصريحات #مبابي مع مجلة فرانس فوتبول واعتبروها إهانة للنادي الاتحاد الرياضي pic.twitter.com/CUWV0egIS4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 8, 2023

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ويتمسك ناصر الخليفي رئيس النادي ببيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي بدلاً من الرحيل مجاناً العام المقبل، ومنح رئيس النادي اللاعب مهلة لحسم موقفه.

مبابي يهاجم باريس سان جيرمان من الكاميرون

وكان مبابي قد وصل إلى الكاميرون، الخميس الماضي، للقيام بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية، منها زيارة مدرسة تابعة لمؤسسة اللاعب الخيرية، وكذلك الذهاب إلى جزيرة جيبالي مسقط رأس والده، ويلفريد.

Kylian Mbappé was welcomed by fans as he landed in Cameroon, the nation where his father was born 🇨🇲 pic.twitter.com/xs1ku5QN13 — B/R Football (@brfootball) July 6, 2023

وهناك في الكاميرون، بلد والده، قال مبابي إن “تواجده في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي يُقلل من حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية”. مضيفاً “هل يستهين الناس بأدائي؟ نعم.. أعتقد ذلك لكنني لا ألومهم”.

وفسّر: “الجمهور في فرنسا يتابعني منذ فترة طويلة. يشاهدني طول الوقت. سجلت أهدافاً كثيرة مع باريس والمنتخب، هذه الأمور أصبحت معتادة بالنسبة لهم”.

وتابع المهاجم صاحب الـ 24 عاماً: “أنا نفسي في مرحلة سابقة قللت من إنجازات كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. هذه طبيعة المجتمع الاستهلاكي الذي نعيش فيه. إذا فعلت شيئاً جيداً فيجب عليك أن تفعله مراراً”.

Kylian Mbappe received a hero's welcome when he landed in Cameroon, the nation where his father was born 🇨🇲 pic.twitter.com/1NY1VMhF3L — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2023

وواصل حديثه قائلاً “أظن أن تواجدي مع باريس سان جيرمان لا يدعم فرصي في التتويج بالكرة الذهبية. النادي منقسم وجاذب للشائعات وهذا الأمر لا يساعد لكنني لا أهتم. أنا أعرف ما أريده وأعرف كيف أنفذه”.