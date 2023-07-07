الجمعة, يوليو 7, 2023
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حياتنا

محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد وفتيات بمايوهات و”أم مكة” لا تدري! (شاهد)

يظهر في الحفل شبان شبه عراة، وفتيات يرتدين المايوه يشاركن صلاح وسعد الرقص

كتب وطن
محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد
محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد
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وطن – على أنغام أغنية “أيه اليوم الحلو ده”، ظهر المطرب المصري أحمد سعد يغني ويرقص مع اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال إجازتهما في اليونان .

وبدا محمد صلاح متفاعلاً لدرجةٍ كبيرة مع أغاني أحمد سعد، فيما يظهر في الحفل شبان شبه عراة، وفتيات يرتدين المايوه يشاركن صلاح وسعد الرقص .

الفيديو أثار تعليقاتٍ متباينة بين المتابعين، إذ علق أحدهم مستنكراً على محمد صلاح ما يقوم به: “فين محمد صلاح اللي كان المصحف مبيسبش ايده!؟.

بينما كتب آخر: “احنا نحب محمد صلاح الجندي الشهيد اللي قتل جنود صهاينة”.

محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد
محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد

وعلق ثالث بقوله: “ايه ده يا فخر العرب ظهورك مع هذا الشخص يسئ إلى تاريخك الكروى. راجع نفسك”.

بينما كتب مغرد: “وين ام مكة ومكة؟”. في إشارة إلى زوجة محمد صلاح وابنته .

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ونشر محمد صلاح عبر حسابه في انستغرام، صورةً توثق استمتاعه بالإجازة.

محمد صلاح يستمتع بالإجازة
محمد صلاح يستمتع بالإجازة

كما نشر “صلاح” صورة أخرى عبر “الستوري” جمعته بالفنان المصري محمد رمضان على الشاطئ .

محمد صلاح مع محمد رمضان
محمد صلاح مع محمد رمضان

أما بالنسبة لأحمد سعد، فيبدو أنه يتجاهل أزمته في تونس، مع منظمة حفله في مهرجان بنزرت، ويقضي اجازته مستمتعاً، دون التفات إلى تطورات تلك الأزمة .

وكان أحمد سعد، قد دخل في مشادة كلامية مع حنان الشقراني. وهدد باللجوء إلى القضاء لاحقاً، ما دفع وزارة الثقافة التونسية للتدخل في الأزمة .

المصدررصد وطن (انستغرام - تويتر)

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