محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد وفتيات بمايوهات و”أم مكة” لا تدري! (شاهد)

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وطن – على أنغام أغنية “أيه اليوم الحلو ده”، ظهر المطرب المصري أحمد سعد يغني ويرقص مع اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال إجازتهما في اليونان .

وبدا محمد صلاح متفاعلاً لدرجةٍ كبيرة مع أغاني أحمد سعد، فيما يظهر في الحفل شبان شبه عراة، وفتيات يرتدين المايوه يشاركن صلاح وسعد الرقص .

الفيديو أثار تعليقاتٍ متباينة بين المتابعين، إذ علق أحدهم مستنكراً على محمد صلاح ما يقوم به: “فين محمد صلاح اللي كان المصحف مبيسبش ايده!؟.

بينما كتب آخر: “احنا نحب محمد صلاح الجندي الشهيد اللي قتل جنود صهاينة”.

وعلق ثالث بقوله: “ايه ده يا فخر العرب ظهورك مع هذا الشخص يسئ إلى تاريخك الكروى. راجع نفسك”.

بينما كتب مغرد: “وين ام مكة ومكة؟”. في إشارة إلى زوجة محمد صلاح وابنته .

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ونشر محمد صلاح عبر حسابه في انستغرام، صورةً توثق استمتاعه بالإجازة.

كما نشر “صلاح” صورة أخرى عبر “الستوري” جمعته بالفنان المصري محمد رمضان على الشاطئ .

أما بالنسبة لأحمد سعد، فيبدو أنه يتجاهل أزمته في تونس، مع منظمة حفله في مهرجان بنزرت، ويقضي اجازته مستمتعاً، دون التفات إلى تطورات تلك الأزمة .

وكان أحمد سعد، قد دخل في مشادة كلامية مع حنان الشقراني. وهدد باللجوء إلى القضاء لاحقاً، ما دفع وزارة الثقافة التونسية للتدخل في الأزمة .