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ردة فعل مؤثرة لطفلة سويدية من أصول سورية سمعت صوت الأذان في السعودية

الطفلة تعبر عن رغبتها في الصلاة وإعجابها بصوت الأذان

كتب سالم حنفي
رد فعل طفلة سويدية من أصل سوري بعد سماع الآذان
طفلة سويدية من أصل سوري تبدي إعجابها بصوت الآذان في السعودية
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وطن – راج مقطع فيديو على موقع تويتر، يُظهر ردة فعل طفلة من السويد من أصول سورية عند سماعها الأذان للمرة الأولى، وذلك خلال زيارة أجرتها لأقاربها في السعودية.

وكانت السيارة التي تجلس فيها الطفلة، تسير أمام أحد المساجد، وتصادف مع ذلك موعد ترديد الأذان، فطلبت من مرافقهيا في السيارة بالتزام الصمت، وهي تبدو مذهولة من الأذان.

وسئلت الطفلة، عما إذا كان هذا الصوت يعجبها فأجابت بالتأكيد، وشوهدت وهي تنظر إلى المسجد وتدقق في سماع صوت الأذان باهتمام شديد، رغم أنها لم تكن تفهم ما يُقال في الأذان.

وحاولت الطفلة، بعفوية شديدة، ترديد كلمات الأذان فيما أبدت إعجابا شديدا بصوت المؤذن، فشرح لها شخصٌ أن هذا الأذان يعني حلول موعد صلاة العشاء.

وأكّدت الطفلة، أنها المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الصوت، فيما سألها الشخص عما إذا كانت قد سمعت مماثلا في السويد، فقالت إنها غير موجود هناك.

وسُئلت الطفلة عما إذا كانت ترغب في أداء الصلاة، فأيدت الفكرة وأبدت ترحيبا بذلك.

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حرق المصحف في السويد

يُشار إلى أن السويد كانت مسرحا لجريمة استفزت ملايين المسلمين حول العالم، بعدما أحرق شخص متطرف من أصول عراقية، نسخة من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في العاصمة ستوكهولم، وذلك تحت حماية السلطات هناك.

السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة

وفي أعقاب موجة الغضب العاصفة التي هزت العالمين العربي والإسلامي، تدرس الحكومة السويدية تجريم حرق الكتب المقدسة، فيما قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، إن حرق المصاحف في الآونة الأخيرة أضر بالأمن الداخلي للسويد.

وصرح سترومر بأن حرق المصحف الأخير يدفع الحكومة الآن إلى اتخاذ إجراءات، ويجري تحليل الوضع القانوني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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