السبت, يوليو 8, 2023
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حياتنا

تامر حسني في لبنان.. استقبال بالرقص والطبل وحالات إغماء تربك الفنان (فيديو)

جاءت زيارة تامر حسني إلى لبنان بعد غياب 7 سنوات استعداداً لحفله اليوم السبت ولهذا السبب ذكر اسم بسمة بوسيل هناك

كتب رفيف عبدالله
تامر حسني في لبنان.. استقبال بالرقص والطبل وحالات إغماء تربك الفنان (فيديو)
تامر حسني
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وطن– استقبل الشعب اللبناني، الفنان المصري تامر حسني، بحفاوة بالغة، وسعادة كبيرة، وصلت إلى حد حدوث إغماءات للبعض.

وبقي اللبنانيون ينتظرون تامر حسني لعدة ساعات، وما أن وصل المطار، استقبلوه بالغناء والطبل والرقص.

غياب 7 سنوات

وجاءت زيارة تامر حسني إلى لبنان بعد غياب 7 سنوات، استعداداً لحفله اليوم السبت.

وعلق تامر على حالات الإغماء التي حدثت بالقول: “لا مش عاوزين كده.. مش عاوزين إغماءات”.

وعبر الفنان المصري عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، ونشر مقطعاً منه عبر حسابه على “انستجرام“.

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وكتب تامر: “مفيش كلام يوصف فرحتي باستقبال شعب لبنان الحبيب ليا.. بالفعل استقبال اسطوري في حياتي بالحب والزفه والورود ومحبيني واعلام لبنان وصحافة لبنان الغاليين اللي واحشيني اوي اوي اوي”.

 

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وتابع: “اللي فضلوا معايا من المطار لحد الفندق بكل حب وتقدير من كل قلبي.. كل الشكر لشعب لبنان الحبيب الراقي انا كمان بحبكم ومستنيكم بكرا أن شاء الله في الحفله.. وبعد بكرا في السينما نشوف فيلمي الجديد تاج مع بعض”.

وختم: “الله يحفظك يا لبنان ويحفظ شعبك وكل الامه العربيه يارب”.

تخصص بسمة بوسيل

ورد تامر حسني على مطالبات محبيه، بإطلاق براند عدسات لاصقة تحمل اسمه، شبيهة بشخصية هارون التي جسدها في فيلم تاج.

وقال: “بسمة بوسيل ممكن يكون عندها ده البراند.. ده اختصاصها هي.”

وحول تعاونه مع متعهد الحفلات حسين كسيرة، قال تامر: “الله يكرمه، هو متعهد مجتهد وشاطر جدا ويستحق كل الخير.. وإن شاء الله كل حفلاته ناجحة”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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