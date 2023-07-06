ما أسباب قلة الرغبة الجنسية وهل هي من أعراض أمراض أخرى محتملة؟

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وطن-يمكن أن تختلف الرغبة الجنسية من شخص لآخر، كما يمكن أن تتغير وتيرتها طوال الحياة، فهل يشير ذلك إلى حدوث شيء ما في الجسم؟ هل يمكن أن تصبح من أعراض أمراض أخرى؟ وما هي هذه الأمراض؟

بمجرد أن تشعر بنقص في الرغبة الجنسية، من المهم أن ترى الطبيب حتى يتمكن من تشخيص الحالة وتحديد سبب انعدام الرغبة الجنسية، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “سالود ماسكولينا” الإسباني.

نقص الشهية الجنسية هو نقص أو غياب الرغبة الجنسية، وهذا يمكن أن يكون مؤقتًا أو طويل الأمد. يمكن أن يرتبط عدم الرغبة في ممارسة نشاط جنسي بعوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية مختلفة ويمكن أن يحدث لدى الأشخاص من أي عمر وجنس.

هل يمكن أن يكون قلة الشهية الجنسية من أعراض أمراض أخرى؟

يمكن أن يكون قلة الرغبة الجنسية بمثابة تحذير من حدوث شيء ما في الجسم، بل يمكن أن يكون أحد أعراض مرض موجود مسبقًا. يمكن أن تسبب المشاكل النفسية نقصًا في الرغبة الجنسية، ومن بينها:

الضغط

القلق

الاكتئاب

علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب العوامل الجسدية نقص الشهية الجنسية مثل:

البدانة

سوء التغذية

مرض السكري

متلازمة الأيض

ما هي الأمراض المزمنة التي تسبب ألماً طويل الأمد ويمكن أن تسبب قلة الشهية الجنسية دون أن ندرك ذلك؟

الفشل الكلوي المزمن

الصداع

أمراض القلب

قصور الغدة الدرقية

فرط برولاكتين الدم

ارتفاع ضغط الدم

التهاب المفصل الروماتويدي

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن التدخين والاستهلاك المفرط للكحول وتناول المخدرات، يمكن أن يكون سببًا في نقص أو انعدام الرغبة الجنسية. كما يمكن أن تظهر الاضطرابات الهرمونية مثل نقص هرمون التستوستيرون وتصبح واضحة من خلال نقص الشهية الجنسية، ويمكن أن يحدث انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال لأسباب متعددة.

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ومع ذلك، مع تقدم المرء في العمر، يمكن أن يحدث نقص في الرغبة الجنسية بشكل طبيعي. لذا، من المهم أن نلاحظ أن هذا يمكن أن يحدث لدى بعض الأشخاص لبضعة أسابيع بينما في البعض الآخر يمكن أن يكون أكثر خطورة، والذي يمكن أن يستمر لسنوات.

يمكن أن يكون قلة الشهية الجنسية أحد أعراض أمراض أخرى تتراوح من الجانب النفسي مثل التوتر والقلق وحتى الاكتئاب، إلى الجزء الجسدي الذي يمكن أن يتأثر باضطرابات الأكل مثل السمنة وسوء التغذية ومشاكل التمثيل الغذائي مثل مثل مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر الحالات المزمنة أيضًا من خلال نقص الدافع الجنسي مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واضطرابات الكلى وحتى التهاب المفاصل الروماتويدي، ما يمكن أن يؤدي إلى نقص الرغبة الجنسية.

ستسمح لك معرفة المزيد عن هذه الأمراض بالكشف بسهولة عن سبب نقص الشهية الجنسية. ولحسن الحظ، فإن ظهور الأعراض الأخرى المصاحبة لقلة الشهية الجنسية سيكون مفيدًا للغاية عند إجراء التشخيص النهائي.

وختم الموقع بالقول، إنه إذا كنت تعاني من نقص في الشهية الجنسية، فينبغي أن تذهب إلى طبيب خبير في الصحة الجنسية للقيام بفحص طبي، وتشخيص الحالة بشكل واضح وفقًا للأعراض التي تظهر لديك، وسيشير الطبيب إلى العلاج الذي يجب اتباعه وما إذا كان يوجد مرض يسبب هذا النقص في الرغبة الجنسية.