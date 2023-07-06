صدفة تقود إلى أكبر شبكة غسل أموال بالعراق.. خدعت السلطات 12 عاما بطرق شيطانية

- Advertisement -

وطن – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها تمكنت من ضبط شبكة لغسل الأموال في البلاد وأطاحت بأحد أعضائها، لافتة إلى أن هذه الشبكة قامت بتحويل مبلغ 68 مليون دولار أمريكي للخارج.

وبحسب بيان رسمي أوردته هيئة النزاهة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” فقد تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق بالتحايل.

تفاصيل الكشف عن شبكة غسل أموال في العراق

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم.

مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه.

وأضافت أنَّ المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه.

- Advertisement -

لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة.

وتابعت الدائرة أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال.

مُنـوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت إحالة القضية إلى محكمة غسل الأموال.

وعبر العديد من النشطاء العراقيين عن صدمتهم من الخبر، معبرين عن استيائهم من مدى حجم الفساد المستشري في البلاد.

ولفت البعض إلى أن هذا بعض جوانب الفساد الذي تم كشفه، وأن ما خفي أعظم في ظل الوضع المرتبك في العراق منذ سنوات.

وكتب مغرد باسم خالد عبد، معلقا على خبر ضبط شبكة غسل الأموال: “سوف يبقى المال العام مهدورا إلى أن تتم الإطاحة بحيتان الفساد الكبيره(الزعماء) نتمنى أن يتم ذلك قريبا”.