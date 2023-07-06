ثريدز.. شرح مبسط بالفيديو لطريقة استخدامه وإنشاء حساب عليه

- Advertisement -

وطن – تفاعل العديد من النشطاء والمؤثرين حول العالم، مع إطلاق تطبيق “ثريدز” الجديد من قبل شركة “ميتا”، الخميس، وهو التطبيق الذي حظى بشعبية جارفة بمجرد إطلاقه لدرجة دخول 30 مليون مستخدم عليه في اليوم الأول.

ويمثل تطبيق “ثريدز” الجديد الذي أطلقه مارك زوكربيرغ، تهديدا حقيقيا لمنصة تويتر ومالكها إيلوم ماسك، بحسب العديد من الخبراء.

طريقة استخدام تطبيق ثريدز

وضمن حملات التفاعل مع تطبيق التواصل الجديد، الذي يمكن الاشتراك فيه عبر انستغرام، نشر ناشطون مقاطع مصورة وضحوا فيها شرح مبسط وسريع لطريقة استخدام تطبيق “ثريدز“.

#ثريدز رسميا توفر برنامج ثريدز شرح مبسط وسريع لطريقه استخدام البرنامج

فضلوها ♥️ pic.twitter.com/hTklfA8UlB — اكتفينا (@aktafinA0) July 6, 2023

وكشف الشرح الموثق بالصوت والصورة طريقة إنشاء حساب على التطبيق الجديد.

وكذلك كيفية التعامل داخله واستخدام خواصه الجديدة المتاحة، والتنقل عبر نوافذه.

- Advertisement -

هل يكون ضربة قاصمة لتويتر؟

ويشار إلى أنه في وقت تتعثر فيه منصة “تويتر”، وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا إذ أطلق اليوم، الأربعاء، خدمة “ثريدز” المصاحبة لانستغرام والتي طال انتظارها وتتحدى “تويتر”.

دي اسهل طريقة تنزلوا بيها ثريدز

تدخل علي بروفايل الانستا

تدوس علي الاعدادات

تدوس علي ثريدز

get threads

ومتنسوش تعملولي فولوا pic.twitter.com/0uf9RqwEsT — يَحيى not يحي (@Yehiia74) July 6, 2023

يشبه التطبيق الجديد تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها. ولكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.

ويمكن أن يصل طول المنشور على “ثريدز” إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.

ويتيح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على “إنستغرام”. وبالتالي يمكن لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا فتح حساباتهم مباشرة على “ثريدز”.

🚨#ثريدز يتخطى حاجز ٣٠ مليون مستخدم خلال اقل من ٢٤ ساعة فقط!

#ثريدز pic.twitter.com/B1SdvE8QYN — تركي بن محمد (@turki1288) July 6, 2023

ويمكن للمشاهدين التفاعل عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، بما في ذلك اقتباس مقطع من المنشور وأيضا يمكن مشاركة المنشور عبر “الستوري” في “إنستغرام”.

مرتبط بانستغرام

وبمجرد تسجيل الدخول، يتم إخبار المستخدمين الجدد الذين لديهم حسابات “إنستغرام” أن حساباتهم يجب أن تحتفظ بنفس أسماء المستخدمين، ولكن يمكنهم إنشاء سيرة ذاتية مختلفة والارتباط بملفاتهم الشخصية.

ثريدز: كيف يمكن أن تستخدم التطبيق الجديد؟ #بي_بي_سي_ترندينغ pic.twitter.com/NNd0O35NqZ — BBC News عربي (@BBCArabic) July 6, 2023

وبحال كان الشخص “معتمدا” على “إنستغرام” فأيضا سيكون “معتمدا” على التطبيق الجديد. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي يتابعونها بالفعل على “إنستغرام”.

سيتم أيضًا حظر الحسابات التي حظرها المستخدمون بالفعل على “إنستغرام” تلقائيًا. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تقييد التفاعلات اختيار ما إذا كانوا سيسمحون بالردود من قبل الجميع، أو الحسابات التي يتابعونها أو يذكرونها في منشوراتهم.

سيتم فرض إرشادات وقوانين “إنستغرام” على “ثريدز”، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات بعضهم البعض.