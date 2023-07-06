تقرير يكشف عن تفاصيل صفقة توقيع فوفانا مع النصر السعودي (صور)

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وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل توقيع فوفانا الإيفواري مع النصر السعودي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، قادماً من نادي لانس الفرنسي.

وأفادت قنوات الكأس القطرية، في تغريده نشرتها عبر حسابها على موقع (تويتر)، بأن نادي النصر السعودي توصل بالفعل إلى اتفاق مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا. للتعاقد معه لمدة 3 مواسم (أي حتى صيف 2026).

توقيع فوفانا مع النصر السعودي

وأوضحت القناة، بأن النصر ينتظر توقيع نادي لانس الفرنسي على العقود بين كلا الطرفين، قبيل الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد مع اللاعب فوفانا هذا الصيف.

كما وجاءت صفقة التعاقد مع نجم لانس الفرنسي سيكو فوفانا في سوق انتقالات الميركاتو الحالي. بعد أيام قليلة على فشل صفقة ضم النجم المغربي حكيم زياش إلى صفوف النادي السعودي، على خلفية عدم اجتيازه الفحص الطبي.

لكن النجم المغربي زياش نشر صورة عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، رد فيها بسخرية على حديث النصر السعودي عن إصابته على مستوى الركبة، وعدم اجتياز اللاعب الفحص الطبي في العاصمة مدريد.

قيمة صفقة فوفانا

من جانبه، أشارت صحيفة الرياضية السعودية، بأن المفاوضات لشراء النجم الإيفواري فوفانا، وصلت إلى 21 مليون يورو. وهو أقل مما طلبه نادي لانس بنحو 9ملايين يورو.

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كما وأضافت الصحيفة، ” هناك مساعي من قبل وفد النصر السعودي المتواجد في فرنسا، إلى خفض صفقة التعاقد مع اللاعب فوفانا إلى 15 مليون يورو لإتمام تلك الصفقة”.

موسم كبير من سيكو فوفانا رفقة فريق لانس! 🔝 لنستمتع ببعضًا من أهدافه خلال موسم 2021/22 من #الدوري_الفرنسي! ⚽️ pic.twitter.com/S3fBcd9ifS — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) June 29, 2022

ورغم حديث الإعلام عن اتفاق النصر مع نادي لانس للتعاقد. مع نجمه فوفانا هذا الصيف، إلا أن النادي لم يعلن عن إتمام الصفقة بنجاح.

من هو اللاعب سيكو فوفانا؟!

سيكو فوفانا، لاعب كرة قدم فرنسي محترف، ذو أصول إيفواريه (ساحل العاج)، من مواليد شهر مايو/ أيار عام 1995. يلعب في مركز خط الوسط.

بدأ مسيرته الكروية الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة نادي مانشستر سيتي عام 2014، لينتقل بعدها إلى فولهام و باستيا على سبيل الإعارة، ليتعاقد بعدها مع نادي أودينيزي الإيطالي عام 2016. قبل أن يوقع مع لانس عام 2020.

كما وتوج فوفانا بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي الممتاز في موسم 2021-2022.

يذكر بأن عقد الإيفواري فوفانا صاحب ال28 عاماً، ينتهي مع نادي لانس في صيف 2025.