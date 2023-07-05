عدم تنظيف أسنانك بالليل خاصّة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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وطن-خلصت دراسة حديثة إلى أن عدم تنظيف أسنانك ليلاً قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل أنت كسول جدًا بحيث لا تنظف أسنانك عندما تكون على وشك الذهاب إلى السرير؟ قد تكون فكرة جيدة أن تستجمع قوتك وتتوجه إلى الحمام للقيام بآخر مهمة روتيتيّة لديك، لاسيما وقد كشفت دراسة أجرتها جامعة أوساكا، أن عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بعد نشر العديد من الدراسات التي أظهرت وجود صلة بين سوء نظافة الفم والأمراض المختلفة، بما في ذلك أمراض السرطان والجهاز التنفسي والهضمي والقلب والأوعية الدموية، أراد الباحثون اليابانيون معرفة التأثير الدقيق لتوقيت تنظيف الأسنان على صحة القلب والأوعية الدموية. وقاموا بتجنيد 1675 مريضًا، كانوا متواجدين في المستشفى للجراحة أو الفحص أو العلاج الطبي، بحسب ما نقله موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

صنّف العلماء المشاركين وفقًا لعاداتهم في تنظيف الأسنان: في المساء والصباح، والمساء والصباح (قبل الإفطار بشكل رئيسي) أو عدم تنظيف الأسنان على الإطلاق. كما تمت مراجعة السجلات الطبية لهؤلاء المرضى لتحديد تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية (قصور القلب، عدم انتظام ضربات القلب، احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، أمراض الصمامات ومرض الصمام الأورطي).

أظهر تحليل البيانات أن تنظيف الأسنان بالفرشاة وحده في الصباح بعد الاستيقاظ لم يكن كافيًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فالمشاركون الذين غسلوا أسنانهم مرتين في اليوم، بما في ذلك في المساء قبل النوم، كان لديهم أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

تنظيف أسنانك بالفرشاة ليلاً يقلل من البكتيريا الضارة في الفم

بالنسبة للباحثين، تشير نتائجهم إلى أن توقيت تنظيف الأسنان يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي من المهم القيام بذلك صباحًا ومساءً. كتب المؤلفون في بياناتهم التي ظهرت في مجلة Nature في 28 يونيو 2023: “تتوافق هذه الآثار مع النظرية القائلة بأن البكتيريا داخل الفم تزداد أثناء النوم ليلًا بسبب انخفاض تدفق اللّعاب”.

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بالنسبة للباحثين، فإن تنظيف الأسنان قبل النوم يمكن أن يساعد في تقليل وجود البكتيريا الضارة في الفم، ما قد يساعد في منع مشاكل القلب مثل قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو احتشاء عضلة القلب.

في حين أن أسباب الارتباط بين صحة الفم وصحة القلب لا تزال غامضة إلى حد ما، فإن الفريق طور العديد من الآليات الممكنة، وففقًا لهم:”فقدان الأسنان بسبب أمراض اللثة أو تسوس الأسنان بسبب زيادة بكتيريا الفم يغير” كفاءة وصحة المضغ؛ ويمكن أن يكون اختلال توازن بكتيريا الأمعاء بفعل بكتيريا الفم ضارًا بالصحة وتتطور أحداث القلب والأوعية الدموية من تجرثم الدم الناجم عن أمراض اللثة”.

نشر الوعي بأهمية تفريش الأسنان صباحاً ومساءً

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على أهمية توعية عامة الناس بالوقت المناسب لتنظيف أسنانهم بالفرشاة. يوصى بغسل أسنانك بالفرشاة في الصباح بعد الاستيقاظ وفي المساء قبل النوم لتعظيم الفوائد لصحة الفم والقلب والأوعية الدموية.

يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية تشجيع مرضاهم على تبني هذه العادة وإدراك تأثيرها على صحتهم العامة.