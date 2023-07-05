جريمة صادمة تهز الأردن.. مراهق يغتصب شقيقته القاصر وتحمل منه! (شاهد)

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وطن- كشف الصحفي الأردني المتخصص في قضايا الحوادث، غازي مرايات، تفاصيل جريمة صادمة ارتكبها “مراهق” بحق شقيقته القاصر.

وروى “مرايات” في مقطع فيديو بثه عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” تفاصيل صادمة حول القضية، التي أحيلت لمحكمة جنايات الأحداث وصدر الحكم فيها من قب المحكمة.

وقال أن “المراهق” أو “الحدث” كان يستغل خروج أهله من البيت وغيابهم عنه، ليقوم باغتصاب شقيقته البالغة من العمر 13 عاما.

وأوضح الصحفي الأردني، أنه عقب علم الاهل بالأمر أحالوا القضية للجهات المختصة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

وأكد “مرايات” بأن “الحدث” اعترف أمام هيئة المحكمة بأنه اغتصب شقيقته عنوة أكثر من مرة، حتى حملت منه.

إدانة الحدث بتهمة الاغتصاب

وكشف “مرايات” بأن محكمة جنايات الاحداث أدانت المراهق بجناية الاغتصاب.

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وأكد الصحفي بأن المحكمة أصدرت حكمها بإيداع “المراهق” في دار الأحداث لمدة 6 سنوات، في حين أيدت محكمة التمييز الحكم ليصبح نافذا دون نقض.

صور زوجته وهي نائمة وأرسل صورها لأصدقائه

يشار إلى أنه في جريمة صادمة جدا وغريبة على المجتمع الأردني الملتزم، تناولت وسائل إعلام أردنية قضية بشعة لزوج قام بنشر صور زوجته الخاصة لأصدقائه.

ووفقا لما ورد، فإن 8 سنوات زواج وإنجاب طفلتين، لم يشفعا لأحد الأزواج القيام بخرق حياة زوجته الخاصة، ليقوم بتصويرها وهي نائمة، ثم أنشأ مجموعة خاصة من 7 أشخاص على أحد تطبيقات المحادثة في التواصل الاجتماعي، وأرسل إليهم صور زوجته، حيث اكتفت المحكمة بمعاقبته بالحبس ستة أشهر وتغريمه 100 دينار يتهمة الذم والقدح والتشهير بزوجته.