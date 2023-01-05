الأردن.. عقوبة صادمة لشاب احتضن فتاة من الخلف! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– عاقبت السلطات القضائية في الأردن شاباً احتضن فتاة، رغماً عنها، بالسجن 4 سنوات.

تتبع مريب

وروى الإعلامي الأردني غازي مرايات التفاصيل بفيديو عبر “تيك توك”، قال فيه إن فتاة عشرينية توجهت لأحد المحال التجارية القريبة من منزل ذويها.

وكان المتهم، العشريني أيضاً، موجودا في المحل نفسه وهو زبون مثلها.

لاحظت الفتاة أن المتهم يتتبع تحركاتها داخل المحل ويراقبها بطريقة مريبة. وعندما انتهت من شراء السلع التي تحتاجها، لحق المتهم بها إلى بيت عائلتها.

احتضان وملامسة

حين دخلت الفتاة باب العمارة، تفاجأت بالشاب يحتضنها من الخلف حتى لامس جسده من الأمام جسدها من الخلف.

ولم يكتف المتهم بذلك، بل قام بملامسة الفتاة في أماكن عفتها، ما دفعها للصراخ بشدة.

- Advertisement -

هرب المتهم سريعاً من مدخل عمارة عائلة الفتاة، ودخلت المجني عليها تبكي لعائلتها وأخبرتهم بما حدث معها.

كاميرات المراقبة تكشف هويته

وتم رصد الشاب عبر كاميرات المراقبة وهو يتابع الفتاة داخل المحل، ويطاردها بعد خروجها منه.

وتم التعرف على هوية المتهم، وقدمت الفتاة بحقه شكوى في إدارة حماية الأسرة والأحداث.

ولم ينكر المتهم في التحقيقات التهم الموجهة إليه، وبناء على ذلك. تم إحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

ووجهت المحكمة للشاب تهمة جناية هتك العرض، وتقرر توقيفه على ذمة تلك التهمة.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم المتهم بجناية هتك العرض، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة 4 سنوات.

قانون التحرش في الأردن

هذا ويسعى قانونيون في الأردن، إلى تغليظ العقوبات على المتحرشين لضبط القضايا المتعلقة بالتحرش بشكل عام. والحد من انتشار ظاهرة التحرش في البلاد.

الجدير بالذكر أنه وفق قانون العقوبات، في القانون الأردني، تنص المادة (296) في ما يتعلق بهتك العرض والاغتصاب. على أن على كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض الإنسان والإساءة له، يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات.

وبحسب المادة، يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات، إذا كان الشخص المعتدى عليه لم يبلغ الـ15 من عمره.

كما نصت المادة (207) على كل من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة والدفاع عن نفسه بسبب ما استخدم نحوه من ضروب الخداع أو حماية على ارتكابه. والمادة (298) نصت على كل من هتك عرض ولد، ذكر أو أنثى، لم يتم الـ12 من عمره، والمادة (299) تنص على كل شخص من المذكورين في المادة (295) قام بهتك عرض أي فرد، ذكر أو أنثى، تم الـ15، ولم يتم الـ12 من عمره. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.