جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي الصعب على الإسماعيلي

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وطن- عزز فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوزه النظيف والشاق على نظيره الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في منافسات الجولة ال18 المؤجلة.

وسجل الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو هدف الفوز وتأمين النقاط الثلاثة الغالية عند الدقيقة ال50 من زمن مجريات الشوط الثاني من المباراة.

كما وشهدت المباراة التفوق لواضح للفريق المتصدر الأهلي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 63%.

مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الإسماعيلي 5 تسديدات في المباراة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 37%.

كما وسيلتقي الأهلي (المارد الأحمر)، في المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، السبت، في ال8 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

من الملعب.. احتفال جنوني لـ بيرسي تاو مع لاعبي الأهلي بعد هدفه بمرمى الإسماعيلي 🕺 برعاية Orange pic.twitter.com/X6XOfVy9tP — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 5, 2023

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ويتبقى 5 نقاط فقط لفريق الأهلي المصري في مبارياته المؤجلة المقبلة، من أجل التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

كما وخاض الأهلي 28 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حيث حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ولم يتلقى أي خسارة حتى يومنا هذا.

جدول ترتيب الدوري المصري

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوز الأهلي المصري على الإسماعيلي، في منافسات الجولة ال18 المؤجلة، على النحو الآتي:

الأهلي 72 نقطة.

الأهرام (بيراميدز) 67 نقطة.

فيوتشر 58 نقطة.

الزمالك 56 نقطة.

المصري البورسعيدي 44 نقطة.

المقاولون العرب 43 نقطة.

إنبي 42 نقطة.

الاتحاد السكندري 42 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

سموحة 36 نقطة.

البنك الأهلي 35 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 34 نقطة.

الإسماعيلي 34 نقطة.

طلائع الجيش 33 نقطة.

نادي أسوان 33 نقطة.

الداخلية 32 نقطة.

غزل المحلة 32 نقطة.

حرس الحدود 21 نقطة.