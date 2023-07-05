بالصور.. تل أبيب تكشف تفاصيل اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق

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وطن – كشفت إسرائيل في بيان مفاجئ لها، الأربعاء، عن اختطاف مواطنة إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية الروسية، في العراق واتهمت ميليشيا عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء العملية.

وجاء ذلك بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أوضح أن عملية اختطاف المرأة الروسية حدثت قبل 4 أشهر، وأنها لا تزال على قيد الحياة.

نتنياهو يعلن اختطاف مواطنة إسرائيلية في العراق

وقال البيان وفق صحيفة “timesofisrael“، إن امرأة تعمل في الحقل الأكاديمي كانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر، ما تزال على قيد الحياة وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله الشيعية.

وتحدد أن اسم المرأة هو إليزابيث تسوركوف ـ إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية أيضا ـ ولم ترد تفاصيل عن حالتها.

نتنياهو من جانبه حمل الحكومة العراقية المسؤولية عن سلامة المواطنة الإسرائيلية ومصيرها، فيما لم يصدر موقف على الفور من الحكومة العراقية.

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كما لم يوضح البيان الإسرائيلي سبب تأخير الإعلان عن عملية خطف الباحثة الإسرائيلية كل هذا الوقت، حيث كشف أنها مختطفة منذ 4 أشهر.

صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت أن السيدة “تسوركوف” هي أكاديمية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسي.

وجاء ذلك في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأميركية.