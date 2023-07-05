الأربعاء, يوليو 5, 2023
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بالصور.. تل أبيب تكشف تفاصيل اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق

ميليشيا موالية لإيران وراء اختطاف الباحثة الإسرائيلية-الروسية في العراق، ونتنياهو يحمل الحكومة العراقية المسؤولية.

كتب باسل سيد
اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق
اختطاف الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في العراق
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وطن – كشفت إسرائيل في بيان مفاجئ لها، الأربعاء، عن اختطاف مواطنة إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية الروسية، في العراق واتهمت ميليشيا عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء العملية.

وجاء ذلك بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أوضح أن عملية اختطاف المرأة الروسية حدثت قبل 4 أشهر، وأنها لا تزال على قيد الحياة.

نتنياهو يعلن اختطاف مواطنة إسرائيلية في العراق

وقال البيان وفق صحيفة “timesofisrael“، إن امرأة تعمل في الحقل الأكاديمي كانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر، ما تزال على قيد الحياة وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله الشيعية.

وتحدد أن اسم المرأة هو إليزابيث تسوركوف ـ إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية أيضا ـ ولم ترد تفاصيل عن حالتها.

اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق
اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق على يد كتائب حزب الله الشيعية

نتنياهو من جانبه حمل الحكومة العراقية المسؤولية عن سلامة المواطنة الإسرائيلية ومصيرها، فيما لم يصدر موقف على الفور من الحكومة العراقية.

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كما لم يوضح البيان الإسرائيلي سبب تأخير الإعلان عن عملية خطف الباحثة الإسرائيلية كل هذا الوقت، حيث كشف أنها مختطفة منذ 4 أشهر.

الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت أن السيدة “تسوركوف” هي أكاديمية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسي.

وجاء ذلك في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأميركية.

المصدرtimesofisrael + تويتر - رصد وتحرير وطن

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