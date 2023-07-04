الشعور بالحزن في الصيف قد يعني إصابتك بهذا الإضطراب

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وطن- إذا كنت تشعر بالحزن وخاصة في فصل الصيف، فهناك احتمال ضئيل لإصابتك بالاكتئاب الصيفي وهو نوع من الاكتئاب يحدث بسبب التغيرات الموسمية.

يسبب هذا الاكتئاب الذي يُعرف بـ”الاضطراب العاطفي الموسمي” (seasonal affective disorder) والذي يُشار إليه اختصارا باسم (SAD) الشعور المستمر بالحزن والتهيج.

وعلى عكس الاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي، فإن الاكتئاب الموسمي الصيفي ليس معروفًا جيدًا ومع ذلك، فهي حالة حقيقية يمكن أن تسبب ضائقة كبيرة للشخص المصاب بها.



وفقا لصحيفة indiatoday، تتشابه أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي مع أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي، وقد تشمل أيضًا الإرهاق، وتغيرات في الشهية، وصعوبة في النوم، وسرعة الانفعال، ومشاعر الحزن واليأس.

ماهو اكتئاب الصيف؟

الاضطراب العاطفي الصيفي الموسمي (SAD)، المعروف أيضًا باسم الاكتئاب الصيفي، هو نوع من الاكتئاب يحدث كثيرا خلال أشهر الصيف. كما إنه أقل شيوعًا من الاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي، لكنه قد يكون مُنهِكًا وخطيرا بنفس القدر.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، قد تشمل الأعراض المحددة للاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي اضطراب النوم (الأرق)، وضعف الشهية الذي قد يؤدي إلى فقدان الوزن، والأرق والقلق، ونوبات من السلوك العنيف.

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ويكون الاضطراب العاطفي الموسمي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير أو اضطراب ثنائي القطب.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الاضطراب العاطفي الموسمي وراثيًا ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من أمراض عقلية أخرى، مثل الاكتئاب الشديد أو الفصام.

السبب الدقيق للاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي غير معروف، ولكن يعتقد الخبراء أنه مرتبط بزيادة التعرض لأشعة الشمس والحرارة والرطوبة.

هل هناك علاج؟

قد يشمل علاج اضطراب القلق الصيفي العلاج بالضوء وإستعمال الأدوية التي قد يصفها الطبيب.



كما ينصح كذلك بتغيير أسلوب الحياة واتباع عادات صحية سليمة مثل البقاء هادئًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو ممارسة التأمل.



وفي بعض الحالات، يوصي كذلك بتناول مكملات فيتامين د، وذلك بعد استشارة أخصائي صحي.