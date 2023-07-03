الإثنين, يوليو 3, 2023
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حياتنا

6 مهارات عليك إتقانها إذا أردت النجاح في حياتك المهنية

من الصعب أن تحقق النجاح في حياتك المهنية إذا لم تكن لديك مهارة "التواصل الواضح"

كتب ايمان الباجي
6 مهارات عليك إتقانها إذا أردت النجاح في حياتك المهنية
قدرتك على التواصل بشكل واضح يمكن أن يساعدك كثيرا في حياتك المهنية
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وطن- في الحياة المهنية، هناك مجموعة من المهارات التي يجب على كل موظف تعلمها وإتقانها والتي يمكن أن تساعد بمرور الوقت على اتخاذ قرارات أفضل وحل المشكلات وتحقيق النجاح في كل من الحياة الشخصية والمهنية.

وفي تقرير نشره موقع “hackspirit“، سنتعرف معََا عن المهارات التي لا بد من إتقانها إذا أردت النجاح في حياتك المهنية.

التواصل الواضح

من الصعب أن تحقق النجاح في حياتك المهنية إذا لم تكن لديك مهارة “التواصل الواضح”.

عندما تتم ترقيتك أو تكتسب المزيد من المسؤولية في وظيفتك، ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على شرح نفسك بوضوح، وإعطاء التعليمات للآخرين والتفويض بوضوح.

الدعم الجماعي

هذه مهارة يمكن لأي شخص تعلمها.

المهارات المهنية
لتكون ناجحًا في حياتك المهنية، عليك تحسين مهارات تواصلك مع زملائك

سواء كنت منفتحًا أو شخصًا ودودًا للغاية، يمكنك تطوير وتحسين الطريقة التي تعامل بها زملائك في العمل.

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ليس هناك ما يضمن أنك ستحب أولئك الذين تعمل معهم أو تصادفهم في حياتك المهنية، ولكن من الضروري أن تحاول تطوير هذه المهارة لتكون شخصا داعمًا وجماعيًا.

التعاون الإبداعي

بالإضافة إلى كونك عضوًا داعمًا في فريقك، فمن المهم أن تكون لديك مهارة التعاون الإبداعي.

فالتعاون الإبداعي والعمل على توسيع حدود أفكار عملك سوف يساعدك كثيرا في حياتك المهنية.

الرؤية الجماعية

إذا كنت عضوًا في فريق من أي نوع، فإن امتلاك رؤية جماعية أمر بالغ الأهمية، المسألة كلها تتعلق بالوضوح بشأن الهدف والقيم الرئيسية للشركة.

في بعض الحالات، سيكون هذا مرتبطًا جدًا بما تفعله.

إذا كنت تعمل بمفردك، فستكون هذه المهارة مختلفة قليلاً، لكنها تظل مهمة للغاية بطريقتها الخاصة.

حل النزاعات

حل النزاعات هي مهارة أخرى مهمة ستأخذك بعيدًا في حياتك المهنية. بدونها، يمكن أن تنشأ مشاكل كبيرة بسرعة.

فالاستماع الفعال والاحترام هي مفاتيح يمكن استخدامها لحل النزاعات بين زملاء العمل أو بين المشرفين والموظفين.

الاستفادة من الفشل

نواجه في بعض الأحيان الفشل وخيبة الأمل في العمل.

الفشل في الحياة المهنية
نواجه في بعض الأحيان الفشل في العمل، لكن يمكن أن يدفعنا هذا في الواقع إلى تحسين حياتنا المهنية

هناك الكثير مما هو خارج عن إرادتك عندما يتعلق الأمر بحياتك المهنية، وغالبًا ما يكون الفشل أحد تلك التجارب التي لا نختارها ولكن يمكننا الاستفادة منه.

وكلما استفدت من هذه المهارات، كلما أصبحت محترمًا ومحبوبًا وناجحًا في حياتك المهنية التي اخترتها.

المصدرموقع "hackspirit"، ترجمة وتحرير وطن

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