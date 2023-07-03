هدف أحمد عاطف الملغي في مباراة الأهلي وفيوتشر يُثير الجدل (فيديو)

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وطن- أثار هدف أحمد عاطف لاعب نادي فيوتشر، الملغي من قبل الحكم محمود البنا الذي أدار تحكيم مباراة الأهلي وفيوتشر، في الجولة ال24 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة ال17 من أحداث الشوط الأول من المباراة، إلغاء حكم المباراة البنا لهدف أحرزه اللاعب أحمد عاطف في شباك مرمى الأهلي المصري متصدر الدوري الممتاز.

كما وقرر الحكم المصري محمود البنا إلغاء هدف التقدم لصالح نادي فيوتشر عن طريق اللاعب عاطف، جاءت بعد تمريرة بينية أرسلها ناصر ماهر ليستغلها عاطف، الذي راوغ الحارس محمد الشناوي وهز شباك مرماه.

بعد مهارة وتمريرة سحرية من ناصر ماهر.. أحمد عاطف يسجل هدفًا لـ فيوتشر أمام الأهلي والحكم يلغيه بداعي التسلل 🛑💥 pic.twitter.com/XXYNiriDhK — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 2, 2023

هدف أحمد عاطف الملغي

واعتمد قرار الحكم البنا بناء على إشارة من الحكم المساعد، وبعد تأكيد حكم تقنية الفيديو (VAR). خالد الغندور بعدم شرعية الهدف بدعي التسلل.

🎙️مارسيل كولر | 🗣️

💬"واجهنا فريقًا منظمًا .. كنا قريبين من التسجيل، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا أن نتقبله". 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/RgxdrGhDtk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 2, 2023

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كما واعترض لاعبو فريق فيوتشر على قرار حكم المباراة بعدم احتساب هدف أحمد عاطف، الذي لم يكن متسللاً وسجل بطريقة شرعية. وفق رأيهم.

مباراة الأهلي وفيوتشر

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة الأهلي وفيوتشر في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وتفوق فريق الأهلي (المارد الأحمر) على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، على نظيره فيوتشر، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 28 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة. بنسبة 58% طيلة مجريات المباراة.

على عكس الفريق المنافس فيوتشر الذي وصلت عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 42% في المباراة.

وسيلتقي الأهلي في المباراة القادمة أمام منافسه الإسماعيلي (الدراويش)، في الجولة ال18 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 69 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

بينما حل فريق فيوتشر في ثالث جدول الترتيب من منافسات الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة.