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فيديو يحرك الصخر لوالدة نائل بعد مقتله بنيران ضابط شرطة فرنسي

شهادة مؤثرة لوالدة نائل بعد مقتله: الألم والحزن والدعوة للتوقف عن العنصرية

كتب فهمي الورغمي
والدة الجزائري نائل
والدة الفتى نائل الذي قتلته الشرطة الفرنسية
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وطن – عبرت السيدة مونيا، والدة الفتى نائل الذي قتلته الشرطة الفرنسية، عن صدمتها جراء الحادثة التي أثارت اضطرابات عاصفة في البلاد، فيما تكافح الشرطة لإعادة الأمور إلى وضع مستقر.

وتحدثت السيدة مونيا وهي تبكي بحرقة، قائلة في مقطع فيديو الذي نشرته صفحته الجزيرة على “تويتر“: “لقد حطموا قلبي.. لقد أنهوا حياة طفلي.. ماذا تريدون أن أقول لكم.. لقد قتلوني.. أنا اشتقت لطفلي، أنت لا تعلمون صعوبة هذه المعاناة”.

وأضافت الأم الثكلى: “لم أعد أستطيع.. أنا في حاجة لأرى طفلي.. أنا أحبه”، مشيرة إلى أن ابنها قال لها قبل مقتله، إنه يحبها، وكشفت أنهما خرجا سويا، وأعطته 20 يورو للذهاب إلى أحد المطاعم، ليتناول الإفطار.

وتابعت: “نائل كان ابني.. طفل في الـ17 من عمره، محترم ولطيف ومليء بالحب ومتعاون، كان يخدم الجميع دائما بشكل لا يصدق.. كان طفلي الجميل”.

الأم تتحدث عن دوافع عنصرية

وكان والدة نائل قد تحدثت في وقت سابق، عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية، وقالت لقناة “فرانس 5″، في أول مقابلة إعلامية معها منذ إطلاق النار: “أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصا واحدا: الشخص الذي قتل ابني”.

واعتبرت أن الشرطي البالغ 38 عاما والذي وجهت له تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة.

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وأشارت إلى أن الشرطي رأى وجها عربيا، طفلا صغيرا، وأراد أن يقتله، وتساءلت الأم التي قالت إنها تعمل في القطاع الطبي: “إلى متى سيستمر هذا؟ كم عدد الأطفال الآخرين الذين سيقتلون على هذا النحو؟ كم من الأمهات سيجدن أنفسهن في مكاني؟”.

اضطرابات في فرنسا

وتشهد فرنسا اضطرابات ضخمة منذ مقتل الشاب نائل على يد الشرطة، فيما صدر بيان عن مكتب الادعاء العام الفرنسي، أفاد بأن الفتى نائل كان يقود سيارة مستأجرة، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وحاول رجلا شرطة، إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الفتى.

ويواجه الشرطي تحقيقا رسميا لاتهامه بـ”القتل العمد” وتم وضعه رهن الاعتقال الأولي.

المصدرالجزيرة - رصد وتحرير وطن

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