الإثنين, يوليو 3, 2023
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طبيب تجميل يكشف سر عملية تجميل حياة الفهد التي أعادتها لشبابها

الفنانة الكويتية حياة الفهد ظهرت بملامح شبابية رغم أنها في عمر الـ 75 عاماً، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن الطريقة التي وصلت بها لتلك النتائج المبهرة

كتب فهمي الورغمي
طبيب تجميل يكشف سر عملية تجميل حياة الفهد التي أعادتها لشبابها
الفنانة الكويتية حياة الفهد
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وطن- تعود النساء أصغر بـ 20 سنة بفضل جراحة التجميل والترميم، وفقًا لـ الدكتور عمرو أركوبي الطبيب المتخصص في هذا المجال. حيث أصبحت الجراحة التجميلية أكثر تطوراً فيما يتعلق باستعادة شباب الوجه والجسم، وتُوفّر مصحات متخصصة حول العالم عمليات تجميلية متقدمة تساعد النساء على الظهور بمظهر أصغر وأكثر حيوية، شأن الفنانة الكويتية حياة الفهد.

الدكتور عمرو أركوبي، الأستاذ المساعد في جراحة التجميل والترميم ورئيس الأقسام الجراحية بكلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة السعودية، أشار في سلسلة تغريدات إلى السبب الحقيقي وراء الإطلالة الشبابية التي ظهرت بها الفهد قبل أيام بعد خضوعها لعمليات تجميل متخصصة رغم أنها في سن الـ 75 عاماً.

عمرو أركوبي
عمرو أركوبي

من بين العمليات التي يمكن أن يقدمها الجراحة التجميلية لتحقيق هذا الهدف، حسب الدكتور عمرو أركوبي، هي عملية شد الوجه، ورفع الحاجبين، وشد الرقبة. إذ يتم تطبيق تقنيات متقدمة ودقيقة لإزالة التجاعيد والترهلات واستعادة ملامح الشباب.

حياة الفهد وعمليات التجميل.. شد الوجة والرقبة والحاجب والتعبئة

وقال الدكتور عمرو أركوبي في تويتر “شد الوجة والرقبة والحاجب والتعبئة.. بنشرح لكم كيف صار بشكل مبسط، ترفع نسيج من الجلد ويتغير الأنسجة الموجودة في داخلة ووبعدها نزيل الجلد الزائد وبكذا اضفنا على الوجه مظهر اكثر شباباً”.

وأضاف أنه “مافي شيء مستحيل في عالم التجميل وعمليات التجميل تصغرك 20 سنه وتكبرك 20 سنه والجانب المهم هو اختيارك للدكتور الصحيح وما ننسى المحفزات التي تساعد على التصغير والتغيير اكثر مثل المكياج وزاوية التصوير والإضاءة”.

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واعتبر الدكتور أن من العوامل المهمة لنجاح العملية هما “الوقت المناسب والدكتور المناسب”.

وجاء تدخّل طبيب التجميل السعودي بعد أيام من انتشار مقطع فيديو قصير للفنانة الكويتية حياة الفهد البالغة من العمر 75 عاماً بين صديقتين لها، يظهر مدى التغير الكبير الذي طرأ على شكلها وملامحها عقب عمليات التجميل التي أجرتها.

طبيب تجميل يكشف سر عملية تجميل حياة الفهد التي أعادتها لشبابها
حياة الفهد

شد البطن وتكبير الثدي وشد الذراعين

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضًا عمليات تجميلية لتحسين مظهر الجسم، مثل شد البطن وتكبير الثدي وشد الذراعين.

تستخدم هذه العمليات تقنيات مبتكرة لنحت وتعديل مناطق معينة من الجسم وإعادة توازن النسب والتناسق.

على الرغم من أن العمليات التجميلية يمكن أن تعطي نتائج رائعة، يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات مستنيرة واختيار جراح متخصص وذو خبرة.

يجب على النساء أيضًا أن يكنّ واقعيات بشأن توقعاتهن ويفهمن أن الجمال الحقيقي يأتي من الداخل ولا يتوقف على الشكل الخارجي فقط.

إذا أنه مع مع تقدم التكنولوجيا وتطور الجراحة التجميلية، فقد أصبح بإمكان النساء استعادة شبابهن والظهور بمظهر أصغر وأكثر ثقة.

ومع ذلك، يجب أن يكون قرار إجراء عملية جراحية مدروسًا ومبنيًا على استشارة طبيب متخصص ومعرفة تفاصيل العملية والمخاطر المحتملة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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