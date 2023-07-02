الأحد, يوليو 2, 2023
الرئيسيةالهدهدما حدث لمحراب أثري نادر في سلطنة عمان أثار الغضب وتدخل حكومي...
الهدهد

ما حدث لمحراب أثري نادر في سلطنة عمان أثار الغضب وتدخل حكومي عاجل

يعود تاريخ محراب جامع سعال في ولاية نزوى، إلى أكثر من 800 سنة وهو تحفة أثرية معمارية بكل معنى الكلمة يفتخر بها العمانيون

كتب خالد الأحمد
ما حدث لمحراب أثري نادر في سلطنة عمان أثار الغضب وتدخل حكومي عاجل
محراب أثري نادر في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- طالب ناشطون عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التراث والسياحة العمانية، بإنقاذ أجزاء من محراب جامع سعال في ولاية نزوى التابعة لمحافظة الداخلية في سلطنة عمان، من الضياع نتيجة عوامل الزمن.

ويعد جامع سعال الذي يقع في حارة سوق سعال بولاية نزوى في سلطنة عمان، من الجوامع الأثرية التي لها حضور مميز للمعالم التاريخية والأثرية بعمان ومن المساجد العمانية القليلة التي تقام فيها العديد من الندوات والمناسبات الدينية وحلقات الذكر والتدريس وتحفيظ القرآن الكريم.

ويمتاز بمساحته الکبيرة والتي تبلغ 1400م2، کما أنه يتبع النمط التقليدي في بناء المساجد في سلطنة عُمان، وهو عبارة عن بيت الصلاة والصرح ويحيط بهذا الصرح سور.

مناشدة لإنقاذ المحراب الفريد

ونشر الإعلامي والباحث في تاريخ عمان “نصر البوسعيدي” مقطع فيديو للمسجد والمحراب موجهاً من خلاله مناشدة لوزير التراث والسياحة من أجل إنقاذ أجزاء من المحراب الفريد.

موضحاً الأضرار الجسيمة التي يتعرض لها، وقال “البوسعيدي” في الفيديو إن هذا المحراب بدأ الآن يتأثر بسبب مرور الزمن.

- Advertisement -

وقرب نصر البوسعيدي عدسة الكاميرا ليشير إلى جزء مزخرف من المحراب تعرض للإمحاء.

وأضاف أن “هناك تفاصيل زخرفية من المحراب بحاجة للتدخل والترميم بطريقة علمية”.

وتابع:”أتمنى عدم الإهمال والانتظار كي لا ينهار المحراب الغني بقيمته الزخرفية والمعمارية”.

ودعا الإعلامي العماني إلى إقامة حاجز أو فاصل لمنع الزوار والمصلين من الاقتراب منه ولمسه كي لا يتضرر أكثر.

مضيفاً أن عمر المحراب يعود إلى أكثر من 800 سنة وهو تحفة أثرية معمارية بكل معنى الكلمة يفتخر بها العمانيون.

كما دعا الزوار إلى رؤية جماليات المحراب عن بعد وعدم لمسه.

محراب أثري نادر في سلطنة عمان
محراب أثري نادر في سلطنة عمان

تدخل حكومي ووزير التراث والسياحة يعلق

من جانبه وفي تدخل حكومي عاجل علق وزير التراث والسياحة العماني “سالم بن محمد المحروقي” على الفيديو بالقول: “لاشك بان المخاطر واضحة وسيتم التدخل عاجلا غدا لتقييم الوضع الإنشائي للمحراب وأسبابه.. تسرب مياه الأمطار أو التكييف ويتبع ذلك أعمال الصيانة”.

كتابات قرآنية وزخارف غنية نقشت على جدران محراب جامع سعال

وقال الباحث العماني “محمد بن سليمان الحضرمي” في دراسة له نشرت في موقع “شرق وغرب“، إن محراب جامع سعال صُمِّم بطريقة تظهر تقارب أضلاعه طولًا وعرضًا؛ ليظهر مربعَ الشكل، بطول ثلاثة أمتار لكل ضلع، وإطاره الخارجي تحيط به من الداخل والخارج كتابات قرآنية، كُتبت بالخط الكوفي.

أما الجزء السفلي، فيحتوي على اثنين وعشرين ختماً، يحملُ كلٌّ منها رسماً زخرفيًّا متنوعاً.

الأختام الجصية

وكان الباحث الإيطالي “إيروس بلديسيرا”، الذي زار السلطنة بتكليف من وزارة التراث والثقافة، قدَّم قراءة لكل المحاريب في الجوامع والمساجد العُمانية، ونشرها في كتاب مُستقل، صدر عن الوزارة بعنوان: “المساجد العُمانية”.

وأشار إلى مسألة الأختام الجصية التي تُوجد في محراب جامع سعال، وهي أختام تتقارب في الحجم، لكنها مُختلفة في الشكل؛ الأمر الذي يؤكد على الحسِّ الفني الهائل للنقاش؛ فهو يملك قدرات فنية إبداعية، ظهرتْ في تحفته النقشية، والتي هي محراب جامع سعال.

المصدرتويتر، موقع شرق وغرب، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حسن الخاتمة.. كشف هوية حاج عماني توفي بعد طواف الوداع وإتمام المناسك

الهدهد

طبيب عماني شهير يحذر من إطالة مدة “شواء اللحم”.. ما كشفه مُرعب

تقارير

مفتي سلطنة عمان يدعو لمقاطعة السويد مقاطعة تامة وشاملة

الهدهد

يدعى “نار الجماهير” وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

الهدهد

حالة الطقس أيام عيد الأضحى.. الأرصاد العمانية تكشف مفاجآت وتحذر

الهدهد

عُمان تقتل قرابة 100 ألف طائر من هذا النوع في حملة وطنية.. لماذا؟

اقتصاد

اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.. مكاسب بالجملة تنتظر سلطنة عمان وفرص غير مسبوقة

الهدهد

حريق يثير حيرة العمانيين.. التهم كل شيء باستثناء مصحف وصندوق تبرعات

الهدهد

السلطات العمانية تضبط منتجات تروج للشذوذ الجنسي (شاهد)

الهدهد

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

الهدهد

مشهور عماني يثير حفيظة مواطنيه بما فعله في الحرم المكي (فيديو)

الهدهد

قبل عيد الأضحى.. تداول مقاطع صادمة من غابات عُمان تنذر بكارثة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يدخل في مكونات أشهر المنتجات.. ما هو “الأسبارتام” الذي صُنف كمادة مسرطنة؟

هل يمكن علاج مرض الزهايمر قريبًا بدم الحيض؟

أغلى ساندويتش بالعالم يوجد في دبي.. لن تصدق مما يتكون! (فيديو)

لحظة دفن الطفلة لين ضحية الاغتصاب وفيديو مؤثر لوالدها المكلوم

رجل وامرأة جثتين هامدتين في فندق .. ولغز “المادة الغامضة” يحيّر الشرطة!

فيديو.. قصر رونالدو وجورجينا الأغلى في البرتغال يتسبب بقلق كبير لهما

لماذا لا ينصح باصطحاب الهواتف الذكية إلى المرحاض؟ حقائق ستعرفها لأول مرة

حسن الخاتمة.. كشف هوية حاج عماني توفي بعد طواف الوداع وإتمام المناسك

طريقة سريعة لعلاج الصداع النصفي والشعور بالراحة الفورية

برازيلية تفقد يديها وقدميها بعد أن اكتشفت بأنها مصابة بهذا المرض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC