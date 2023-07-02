الأحد, يوليو 2, 2023
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لهذه الأسباب..لا تضع غطاء على فرشاة أسنانك لحمايتها!

يمكن أن يخلق الغطاء بيئة رطبة، وهو من شأنه أن يعزز نمو البكتيريا بشكل مباشر

كتب ايمان الباجي
لهذه الأسباب..لا تضع غطاء على فرشاة أسنانك لحمايتها!
إن تغطية فرشاة بالغطاء المخصص لها هي فكرة سيئة لأن ذلك قد يحبس الرطوبة حول الشعيرات
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وطن- هناك الكثير من أدوات السفر المفيدة والضرورية في السوق، بدءًا من أجهزة التتبع عالية التقنية إلى  المنتجات البسيطة مثل غطاء فرشاة الأسنان.

ولكن على الرغم من أن أغطية فرش الأسنان من العناصر الأساسية الشائعة، سواء أثناء الرحلة أو حتى في المنزل، فقد ترغب في إعادة النظر في استخدام واحدة على نطاق واسع.

لماذا يحذر الخبراء من أغطية فرش الأسنان؟

متحدثا لموقع huffpost قال الدكتور جوردان براون، طبيب الأسنان المقيم في سانت بطرسبرغ، فلوريدا:”إن تغطية فرشاة الأسنان بالغطاء المخصص لها هي فكرة سيئة لأن ذلك قد يحبس الرطوبة حول الشعيرات، وهو أمر مثالي لتكاثر البكتيريا والفطريات.”

غطاء فرشاة الأسنان
وضع فرشاة في غطاء من شأنه أن يحبس الرطوبة وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى تسوس الأسنان

هناك العديد من البكتيريا الّتي تسكن تجويف الفم مثل Streptococcus mutans و Granulicatella adiacens.

وقالت الدكتورة أيرس ديفيس، طبيبة أسنان في أوغوستا، جورجيا: “عندما تقوم بتنظيف أسنانك، فإن بعض هذه البكتيريا موجودة على فرشاتك، حتى بعد شطفها بالماء بشكل صحيح.”

مضيفةََ:من خلال وضع فرشاة أسنانك في غطاء وخلق بيئة رطبة، فإنك تعزز نمو البكتيريا بشكل مباشر، وهذا ليس بالأمر الجيد.”

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علاوة على ذلك، لا يوجد الكثير من الدراسات التي تظهر أن البكتيريا التي تنمو على فرشاة الأسنان قد تسبب ضررًا للمرضى، ولكن من الأفضل – حسب الأطباء – السماح للهواء بتجفيفها بعد الاستخدام.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إجراء بحث شامل عن احتمال حدوث ضرر جسيم، إلا أن استخدام غطاء فرشاة الأسنان يمكن أن يكون له بعض الآثار السلبية.

إذا واصلت استخدام نفس الفرشاة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة برائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان والتهابات الفم.

هل يجب أن تتخلى عن غطاء فرشاة أسنانك؟

أشار الدكتور براون إلى أنه ليست هناك حاجة لاستخدام أغطية فرش الأسنان للاستخدام اليومي داخل المنزل.

مضيفا:“إذا كنت قلقًا بشأن الجزيئات التي ينتجها الماء المتدفق في المرحاض، يمكنك إما إغلاق الغطاء أو وضع  فرشاة أسنانك بعيدًا عن المرحاض قدر الإمكان.”

تنصح جمعية طب الأسنان الأمريكية بعدم “تغطية أو تخزين فرش الأسنان بشكل روتيني في حاوية مغلقة.”

من ناحية، قال الدكتور ريتشارد ليباري، طبيب الأسنان الذي يعمل في تشاباكوا، نيويورك: “أوصي دائما بعدم وضع الأغطية، حتى تتأكد أولاََ من جفاف شعيرات فرشاة الأسنان

السفر

عندما يتعلق الأمر بالسفر، ينصح أطباء الأسنان باستخدام الغطاء، عليك التأكد فقط من أنها ليست مبللة أو رطبة عند وضعها.

فرشاة الأسنان
عند السفر، يمكنك تغطية فرشاة أسنانك

وأثناء إجازتك، يجب أن تحاول ترك فرشاة الأسنان خارج الحقيبة.

ما الذي يجب عليك فعله أيضًا للحفاظ على فرشاة أسنانك نظيفة؟

هناك خطوات مهمة أخرى يجب عليك اتخاذها للتأكد من أن فرشاة أسنانك نظيفة وصحية قدر الإمكان.

نصح براون بوضع فرشاة الأسنان بعيدة عن المرحاض وعن الحوض

كما شدّد على ضرورة تغيير فرشاة أسنانك أو استبدال الشعيرات بشكل متكرر أيضًا، أي كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

كما ينصح كذلك بتخزينها بشكل عمودي حتى يتم تصريف المياه من الفرشاة وعليك تجنب مشاركتها مع الآخرين، حيث يمكن أن يساهم ذلك في إنتشار الفيروسات والبكتيريا.

المصدرموقع "huffpost"، ترجمة وتحرير وطن

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