فيديو.. قصر رونالدو وجورجينا الأغلى في البرتغال يتسبب بقلق كبير لهما

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وطن- كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اشترى أغلى قصر في البرتغال قبل سنوات، ليضاف إلى ثروة اللاعب الذي يصنف ضمن أغلى اللاعبين في العالم، لكنه يواجه مشاكل غير متوقعة من الجيران أثناء عملية تشييده.

وتم التكهن حينها بأن رونالدو كان يخطط للعودة إلى سبورتنج لشبونة، وتمتد عمليات التشييد للقصر منذ 3 سنوات ومن المتوقع أن تستمر لمدة 12 شهرًا إضافية وتكلفة العقار تقدر بنحو 35 مليون دولار.

قصر رونالدو الملكي في البرتغال

وتسببت أعمال البناء والتشييد داخل القصر في إزعاج جيرانه الذين لم يعودوا سعداء بسبب ضجيج إنشاء المنزل ومخلفات البناء من غبار وأتربة، والتعدي على خصوصيتهم كما يقولون.

View this post on Instagram A post shared by Lili Caneças,Cascais,Portugal (@lilicanecas)

وأشار موقع “infobae” إلى أنه تم الاتصال ببعض العائلات التي تعيش في منطقة Quinta da Marinha ، وهي حي في منطقة Cascais ، تابعة للريفيرا البرتغالية، وقد غضبوا من العمل الذي كان من المفترض أن ينتهي الشهر المقبل، لكنه سيستمر أيضا خلال العام 2024.

وقالوا إن المنزل لن يكون جاهزاً قبل سنة قادمة على الأقل، ونحن متعبون من استمرار أعمال الحفر والضجيج منذ 3 سنوات.

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وأضاف جيران رونالدو أن منزله الجديد كبير جداً بحيث يبدو وكأنه مستشفى.

2720 متر مربع مساحة قصر رونالدو

وروى أحد الجيران أن شارع منزله مغلق منذ شهور ، وحديقته مليئة بالغبار. كل ذلك بسبب رونالدو الفرعون –حسب وصفه-

واستحوذ كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، على هذا القصر الذي تبلغ مساحته 2720 مترًا مربعًا وتم تقسيمه إلى ثلاثة طوابق بمساحة خارجية تبلغ 544 مترًا مربعًا أخرى تشتمل على حدائق مختلفة ومسبح خارجي وآخر داخلي وصالة ألعاب رياضية وملعب تنس ومرآب لأكثر من 20 سيارة، والكثير من وسائل الراحة الأخرى.

كما يبدو هذا المنزل مثاليًا للأطفال الذين يرغبون بلعب كرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتهاء من تشييد قصر رونالدو كان مقررًا هذا العام، لكنه سيستمر حتى عام 2024 ، وبما أن قيمته النهائية تقدر بـ 35 مليون دولار أمريكي، فهو الأغلى في البلاد.

ويرتبط الاستثمار القوي الذي قام به لاعب كرة القدم، الذي يمتلك عقارات في تورين ولشبونة ومدريد، من بين مدن أخرى، بقرب تقاعده. إن رونالدو بات على بعد عامين من بلوغ سن الأربعين ، وهو العمر الذي توقع فيه أنه يرغب في التقاعد.

ومن الواضح أن كريستيانو اختار بلده الأصلي للراحة بعد اعتزاله كرة القدم.