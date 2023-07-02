تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، قريب من الانتقال هذا الصيف إلى صفوف ريال مدريد، بعد موافقة باريس سان جيرمان على العائد المالي الضخم الذي سيحصل عليه مقابل الموافقة على إتمام تلك الصفقة.

وقال موقع ” ديفينسا سنترال” الإسباني، نقلاً عن مصادر قريبة من المفاوضات بين باريس سان جيرمان ووكلاء كيليان مبابي، بأن النادي الباريسي سيحصل على 200 مليون يورو من ريال مدريد. مقابل الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأضاف الموقع، ” عقد الفرنسي مبابي سيكون لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد، براتب سنوي. يقدر ب40 مليون يورو”.

🚨🚨 ESPN | تمكن ريال مدريد من توفير 40 مليون يورو من الرواتب بعد رحيل أسينسيو، هازارد وماريانو. – كما تم توفير مبلغ مالي من راتب بنزيما.

– منذ الموسم الماضي يملك ريال مدريد ميزانية بقيمة 425 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين، مما يعني أنهم يستطيعون التعاقد مع مبابي وكين في نفس… pic.twitter.com/Kmp6uhIa3m — جمال الحربي (@Jamalalharbi_65) July 1, 2023

وختم، ” سيحصل مبابي على 60 مليون يورو من ال200 مليون يورو. مبلغ صفقة باريس مع ريال مدريد، كمكافأة للولاء الخاصة به”.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية، قد نشرت قد سربت فحوى الرسالة التي وجهها الفرنسي كيليان مبابي إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رفض فيها تفعيل بند عقده للبقاء مع النادي لموسم آخر إضافي.

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كما وأشارت تلك التقارير، بأن إدارة باريس سان جيرمان وضعت اللاعب مبابي هداف النادي الباريسي بين خيارين لا ثالث لهما، وهو إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف. لكنها لن تسمح برحيل اللاعب بالمجان الصيف القادم.

🚨🚨 جوزيه باديا | مبابي ، الآن أو أبدا. ريال مدريد مستعد لتقديم جهد تاريخي هذا الصيف. مع تجديد آخر ، لا أحد يضمن أن باريس سان جيرمان سيفي بما يبيعه في عام 2024 ، ولا أن ريال مدريد يفسح المجال لمزيد من المسلسلات. إذا انتهى الإجتماع بالرحيل غدا، سيكون مدريديستا هذا الصيف. pic.twitter.com/FpIAkOeLWB — BlancosGlobal (@Blancos_Global) June 29, 2023

ويعد نادي ريال مدريد أحد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الفرنسي مبابي. هذا الصيف، لكنها لم تدفع المبلغ الضخم مقابل الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات (الميركاتو)، وفق ما ذكرته التقارير الفرنسية والإسبانية في وقت ماضي.

كما وتصدر مبابي الموسم المنصرم جدول هدافين الدوري الفرنسي. للموسم الثاني على التوالي مع باريس سان جيرمان برصيد 29 هدفاً. بفارق هدفين عن منافسه الكسندر لاكازيتي لاعب أولمبيك ليون.

يذكر بأن عقد مبابي سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، إلا أن يوجد بند يسمح للاعب بالرحيل في صيف 2024 بالمجان دون الرجوع إلى إدارة النادي الباريسي في هذا الأمر.