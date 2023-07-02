الأحد, يوليو 2, 2023
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رياضة

تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

باريس سيحصل على 200 مليون يورو مقابل الموافقة على صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال مبابي إلى ريال مدريد
انتقال مبابي إلى ريال مدريد
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، قريب من الانتقال هذا الصيف إلى صفوف ريال مدريد، بعد موافقة باريس سان جيرمان على العائد المالي الضخم الذي سيحصل عليه مقابل الموافقة على إتمام تلك الصفقة.

وقال موقع ” ديفينسا سنترال” الإسباني، نقلاً عن مصادر قريبة من المفاوضات بين باريس سان جيرمان ووكلاء كيليان مبابي، بأن النادي الباريسي سيحصل على 200 مليون يورو من ريال مدريد. مقابل الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأضاف الموقع، ” عقد الفرنسي مبابي سيكون لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد، براتب سنوي. يقدر ب40 مليون يورو”.

وختم، ” سيحصل  مبابي على 60 مليون يورو من ال200 مليون يورو. مبلغ صفقة باريس مع ريال مدريد، كمكافأة  للولاء الخاصة به”.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية، قد نشرت قد سربت فحوى الرسالة التي وجهها الفرنسي كيليان مبابي إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رفض فيها تفعيل بند عقده للبقاء مع النادي لموسم آخر إضافي.

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كما وأشارت تلك التقارير، بأن إدارة باريس سان جيرمان وضعت اللاعب مبابي هداف النادي الباريسي بين خيارين لا ثالث لهما، وهو إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف. لكنها لن تسمح برحيل اللاعب بالمجان الصيف القادم.

ويعد نادي ريال مدريد أحد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الفرنسي مبابي. هذا الصيف، لكنها لم تدفع المبلغ الضخم مقابل الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات (الميركاتو)، وفق ما ذكرته التقارير الفرنسية والإسبانية في وقت ماضي.

كما وتصدر مبابي الموسم المنصرم جدول هدافين الدوري الفرنسي. للموسم الثاني على التوالي مع باريس سان جيرمان برصيد 29 هدفاً. بفارق هدفين عن منافسه الكسندر لاكازيتي لاعب أولمبيك ليون.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يذكر بأن عقد مبابي سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، إلا أن يوجد بند يسمح للاعب بالرحيل في صيف 2024 بالمجان دون الرجوع إلى إدارة النادي الباريسي في هذا الأمر.

المصدروطن + ديفينسا سنترال

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