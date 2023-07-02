تشاجروا وهم عراة.. سبب العراك العنيف بين شباب الساحل الشمالي بمصر (فيديو)

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وطن – بثت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو يوثّق اندلاع عراك عنيف بين عدد من الشباب في قرية سي شيل في الساحل الشمالي، فيما كشف نشطاء عن سبب هذا العراك العنيف.

وأظهر الفيديو، عددا من الشباب (أغلبهم كانوا عراة)، وهم يتشاجرون بعنف شديد في أحد الكافيهات، واعتدوا على بعضهم باستخدام الكراسي، في حين رُصِدت حالة من الرعب والفزع تهيمن على الحاضرين في الكافيه، وسمع صوت سيدات تصرخن جراء ذلك.

وحاول بعض الحاضرين هناك، التدخل للسيطرة على الموقف إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

عريانين.. خناقة وضرب عنيف بين شباب في سيشل #الساحل_الشمالي pic.twitter.com/z5nJbKhmiC — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) July 1, 2023

ولم يتضح من مقطع الفيديو، السبب الذي أشعل هذا العراك العنيف، في حين تحدث البعض عن أن السبب هو “وجبة برجر” تشاجر هؤلاء الشباب على إثرها.

الساحل الشمالي.. وجهة المصطافين

وتعد منطقة الساحل الشمالي من المناطق السياحية التي يلجأ لها الكثير من الأشخاص، وذلك خلال أيام الصيف، ويضم الساحل العديد من القرى والمنتجعات السياحية.

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جوري بكر تنتقد أسعار الساحل الشمالي

تزامنت هذه الواقعة، مع تصريحات لفتت الأنظار، أدلت بها الفنانة جوري بكر، التي شنت هجوما على المبالغة الشديدة في الأسعار بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك عبر فيديو نشرته بخاصية الاستوري على حسابها في إنستجرام.

وقالت الفنانة جوري بكر: “أنا بكره الساحل، أو الأصح اللي بيحصل في الساحل، ومتضايقة من اللي بيحصل في الساحل، ولولا أن جوزي بيحب يروح هناك مكنتش جيت”.

وانتقدت جوري أن يكون سعر زجاجة المياه في الساحل الشمالي 200 جنيه، قائلة: “في قلة أدب في الأسعار، وفيه ناس ممكن تقولي إيه اللي وداكي، بس أنا مضطرة، وأنا الحمد لله راضية بس إيه الأسعار دي”.