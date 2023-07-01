السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةالهدهديدعى "نار الجماهير" وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان
الهدهد

يدعى “نار الجماهير” وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

بلغت قيمته السوقية أكثر من 30 ألف ريال عماني وشارك في الكثير من مسابقات فن النيروز العماني ليصبح الثور الأشهر على مستوى السلطنة

كتب خالد الأحمد
يدعى
نار الجماهير
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان الذي أطلق عليه لقب” نار الجماهير” وبلغت قيمته السوقية أكثر من 30 ألف ريال عماني.

وكان الثور الذي ارتبط بذاكرة العمانيين لسنوات قد بدا مسيرته من ولاية السويق عام 2008، عندما كان يمتلكه العقيد الراحل حمد الصولي في ولاية السويق.

تفاعل مع نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

وكان العصر الذهبي للثور العماني “نار الجماهير” مع العقيد الراحل محمد بن محمود العجمي، في ولاية لوى 2010-2014 كما امتلكته شركة أبوخالد بولاية لوى عامي 2014-2018.

واختتمها في شركة محمد البريكي بالمصنعة، وشارك خلال هذه السنوات في الكثير من مسابقات فن النيروز العماني ليصبح الثور الأشهر على مستوى السلطنة.

ويصادف احتفال “النيروز” العُماني، عيد اعتدال الربيع وبدء موسم الزراعة بداية مارس/آذار من كل عام، وهو بذلك يرمز إلى التجدد والدفء وانتعاش الحياة لدى العمانيين.

- Advertisement -

وهو يتشابه مع النيروز الفارسي في المعنى والمناسبة، ولكنه يختلف في المضمون والدلالة.

الثور العماني نار الجماهير
الثور العماني نار الجماهير

وتفاعل عمانيون مع نفوق الثور الأشهر في بلادهم مستذكرين بطولاته وتفوقه في المسابقات التي شارك فيها.

وفي هذا السياق علق مغرد باسم عمار:” إذا كان مال مناطح فارتاح من التعذيب”.

وعقب سعيد أنه يتمنى أن يرى شعور صاحب الثور ويسأله بعد وفاة الثور:” هل أنت راض عن نفسك ” -في إشارة إلى مباريات التعذيب التي كان يتعرض لها الثيران-

مناطحة الثيران

ومناطحة الثيران في سلطنة عمان ليست مثل الألعاب الرياضة الأخري المشهورة التي يكتسب من ورائها المال والشهرة والمجد، وإنما يجني صاحب الثور الفائز شهرة وسمعة في حال فوز ثوره إضافة إلى ارتفاع قيمة الثور الفائز والاستمتاع بروح اللعبة فقط.

ولا ينظر إلى مناطحة الثيران بكثير من الغرابة في سلطنة عمان لأنها تعد من الرياضات والهوايات التي اشتهرت بها ولايات ساحل الباطنة الواقعة علي خليج عمان منذ زمن قديم، حيث يبذل القائمون علي استمرار هذه اللعبة جهودا حثيثة من أجل الحفاظ عليها واستمرارها وخلق جو من المنافسة بين ملاك ثيران المناطحة.

وكان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عمان، “سعود بن حمود”، أصدر في كانون الأول 2020، قرارا وزاريا يقضي بمنع استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة والسيرك.

وينص القرار الوزاري، على أن من يخالف ذلك، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها.

لكن مما يؤسف له أن هذا القرار لم يتم تطبيقه على أرض الواقع حتى الآن؛ رغم صدوره منذ ما يقرب من سنتين؛ حيث لا تزال مناطحة الثيران تقام في حلبات المصارعة في سلطنة عمان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حالة الطقس أيام عيد الأضحى.. الأرصاد العمانية تكشف مفاجآت وتحذر

الهدهد

عُمان تقتل قرابة 100 ألف طائر من هذا النوع في حملة وطنية.. لماذا؟

اقتصاد

اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.. مكاسب بالجملة تنتظر سلطنة عمان وفرص غير مسبوقة

الهدهد

حريق يثير حيرة العمانيين.. التهم كل شيء باستثناء مصحف وصندوق تبرعات

الهدهد

السلطات العمانية تضبط منتجات تروج للشذوذ الجنسي (شاهد)

الهدهد

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

الهدهد

مشهور عماني يثير حفيظة مواطنيه بما فعله في الحرم المكي (فيديو)

الهدهد

قبل عيد الأضحى.. تداول مقاطع صادمة من غابات عُمان تنذر بكارثة (شاهد)

الهدهد

ماذا يفعل نجل السلطان العماني في سويسرا؟ (شاهد)

تقارير

حظر عمان للاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة: تمكين للمستثمر العماني

الهدهد

مسؤول عماني كشف عن أغرب واقعة ابتزاز لفتاة.. موظفة بجهة أمنية أنقذتها

الهدهد

كاتبة عُمانية شهيرة تتنمر على مغردة.. صورتك فيها كل الموبقات وكفاية استشراف!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد العيسى يبرر لحرق المصحف في السويد ويرفض مقاطعة المنتجات السويدية

لماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟

فيلم “تاج” لتامر حسني يحقق رقماً قياساً في 3 أيام ومتابعون: “سيء جداً”

اختفاء غامض ليوتيوبر أمريكي بعد عثوره على كهف سري بالقرب من المنطقة 51

بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟! (شاهد)

تمرد فاغنر يعيد صياغة السياسة الخارجية الروسية.. ماذا ينتظر سوريا ودول إفريقيا؟

ميريام فارس بـ إطلالة مثيرة وعفوية على الشاطئ بـ بيكيني عارٍ وتغيير حفاظات أبنائها! (شاهد)

“رفعوا لافتات ورددوا شعارات”.. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرة لحجاج طهران أثناء المناسك (شاهد)

أمجد طه يدافع عن فرنسا ويصف الضحية بمهرب مخدرات والمتضامنين معه بوقود الإخوان!

هل تتمكّن الروبوتات من خلق البشر.. وهل سنصبح بعد ذلك أسيادهم أم خَدمهم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC