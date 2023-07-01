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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة ال24 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر
موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر
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وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره فيوتشر، الأحد، في الجولة ال24 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب ” الإنتاج الحربي”، مباراة الأهلي وفيوتشر في منافسات الدوري الممتاز، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر

كما وستكون بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بينما بتوقيت عمان والإمارات فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر

كما وسيعلق على مجريات دقائق مباراة الأهلي وفيوتشر في منافسات الدوري المصري الممتاز 2022—2023، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق الرياضي محمد الكواليني.

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تشكيلة الأهلي ضد فيوتشر  

ومن المتوقع أن يلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام فيوتشر، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي قفشة، أليو ديينغ.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

كما وفي مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف ( محمود عبد المنعم  كهربا)، أحمد عبد القادر.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز النظيف في مباراة الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد الفريق المنافس فيوتشر في ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + الأهلي تويتر + فيوتشر تويتر

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