السبت, يوليو 1, 2023
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لن تعرفها.. أول ظهور بالفيديو لـ حياة الفهد بعد عملية تجميل مذهلة أجرتها

انتشر مقطع فيديو قصير للفنانة الكويتية حياة الفهد البالغة من العمر 75 عاماً بين صديقتين لها، يظهر مدى التغير الكبير الذي طرأ على شكلها وملامحها عقب عمليات التجميل التي أجرتها

كتب خالد الأحمد
لن تعرفها.. أول ظهور بالفيديو لـ حياة الفهد بعد عملية تجميل مذهلة أجرتها
حياة الفهد
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وطن- تصدّرت سيدة الدراما الخليجية الفنانة الكويتية حياة الفهد، نتائج محرك البحث غوغل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها أصغر سنًا في فيديو جديد، بعد خضوعها لعملية تجميل جعلتها بملامح مختلفة تماماً وأكثر شباباً.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة حياة الفهد (75 عاماً) بين صديقتين لها، وهي تبتسم ويسمع صوت إحداهما وهي تقول باللهجة المصرية: “إيه الحلاوة دي”.

أحدث ظهور لـ حياة الفهد بعد عملية التجميل

وخاطبتها:” سيدة حياة أنا وأسوم فرحانين قوي” فردت الفهد:” فرحانين لكم دايماً الله يحفظكم”.

وقبل هذا المقطع الذي يعد أول ظهور لها بالفيديو بعد عمليات التجميل التي خضعت لها، كانت حياة الفهد قد ظهرت في صور تم تداولها وبدا وجهها من دون تجاعيد وأي علامات كِبر في السنّ.

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ما دفع المعلّقين إلى التساؤل عن صحة الصورة، أو خضوع الفهد لعمليات أو علاجات تجميلية، على غرار شدّ البشرة والحقن بالبوتوكس وغيرها.

وبدت حياة الفهد في الصور التي نشرت، وكأنها في مرحلة الشباب، وقد عادَ بها الزمن إلى الوراء 40 عاماً، وفق تعبير بعض المعلقين على الصورة.

الفنانة الكويتية حياة الفهد
الفنانة الكويتية حياة الفهد

من هي حياة الفهد؟

و”حياة الفهد”، ممثلة كويتية، ولدت في منطقة شرق الكويت عام 1948، وانتقلت مع عائلتها إلى مدينة المرقاب حينما كانت لا تزال في الخامسة من عمرها بعد أن فقدت والدها، ولم تكمل دراستها في مدرستها اﻹبتدائية، لكنها أتقنت القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان أول مسلسل تلفزيوني عملت فيه هو مسلسل (عائلة بوجسوم) في عام 1964، وقدمت بعدها العديد من المسلسلات التلفزيونية حتى صارت من رواد الدراما الخليجية.

ومن أعمالها البارزة (خالتي قماشة، رقية وسبيكة، جرح الزمن، عندما تغني الزهور). خاضت كذلك تجربة الكتابة الدرامية من خلال عدة مسلسلات، منها (سليمان الطيب، الشريب بزة، الفرية).

وكانت حياة الفهد قد أطلّت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “قرة عينك“.

وكان المستشار تركي آل الشيخ “رئيس هيئة الترفيه” في السعودية كشف عن عمل يجمع حياة الفهد والممثلة العراقية المقيمة في الكويت سعاد عبدالله.

ونشر من خلال حسابه الرسمي في موقع “تويتر” صورة جمعتهما مع التعليق: “2024 إن شاء الله مع MBC”.

ونشر صور حياة الفهد التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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