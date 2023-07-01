السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةحياتنافيلم "تاج" لتامر حسني يحقق رقماً قياساً في 3 أيام ومتابعون: "سيء...
حياتنا

فيلم “تاج” لتامر حسني يحقق رقماً قياساً في 3 أيام ومتابعون: “سيء جداً”

يستمر فيلم تاج في حصد الإيرادات خلال عيد الأضحى، بمجموع يتجاوز 14 مليون جنيه في 3 أيام

كتب شيراز ماضي
فيلم تاج
فيلم تاج من إنتاج وبطولة تامر حسني
- Advertisement -

وطن – استضافت دور السينما في مصر العروض الأولى لفيلم “تاج” بطولة تامر حسني يوم الأربعاء، 28 يونيو، وذلك في إطار المنافسة على الإيرادات في شباك التذاكر خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات تقدر بـ 5 ملايين و724 ألف و64 جنيه في اليوم الثالث من العيد، ليصل الإجمالي في الثلاثة أيام الأولى إلى 14 مليون و934 ألف و959 جنيه.

فيلم تاج للفنان تامر حسني بمشاركة دينا الشربيني
فيلم تاج للفنان تامر حسني بمشاركة دينا الشربيني

وفيلم تـاج من إنتاج الفنان تامر حسني، بمشاركة دينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وساندي، بإخراج سارة وفيق.

كما تدور أحداث الفـيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم "تاج" لتامر حسني يحقق رقما قياسا تجاوز 14 مليون جنيه في 3 أيام
فيلم “تاج” حقق رقما قياسا تجاوز 14 مليون جنيه في 3 أيام

في حين تم تصوير فيلم تــاج في قالب كوميدي، حيث يمتلك بطل يمتلك قدرات غير عادية تؤدي إلى حدوث مواقف كوميدية في “تاج”.

ويعتبر تامر حسني مغني وممثل مصري معروف بأدائه في عدد من الأفلام والأغاني الناجحة في الشرق الأوسط، وهومن أكثر الفنانين شعبية في العالم العربي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

- Advertisement -

وتباينت تعليقات الجمهور على الفيلم، إذ عبر قسم من المتابعين عن عدم رضاهم عنه، ووصفوه بأنه “سي جداً”، فيما رآى آخرون أنّه مضحك جداً، ونصحوا بمتابعته.

وكتب أحد المعلقين: “الفيلم الصراحة مضحك جدا وفيه شويه قفشات حلوه . بس مالقيت قصه زي ما متعودين من افلامك. وفي لقطات مبالغ فيها”.

بينما قال آخر: “فيلم تاج يستاهل 1000/1000 بجد احنا كلنا مستنين الجزء الثاني. بجد الفيلم رائع. انا اتفرجت عليه وفي اول يوم نزل فيه السينما بجد تحفه”.

 

المصدررصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

حلا شيحة ترقص على أغنية تامر حسني.. هل تحاول مصالحته؟ (فيديو)

حياتنا

بسمة بوسيل تعود للغناء: الفنانة المغربية تثير الجدل وتحظى بالإعجاب

حياتنا

تامر حسني يحتفل بزفاف “الحسين ورجوة” ويلهب حماس الأردنيين (فيديو)

حياتنا

دينا الشربيني تُعلّق على أنباء ارتباطها بتامر حسني :”أحبه حتى قبل فيلم تاج” (شاهد)

حياتنا

بسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في الطريق! (فيديو)

حياتنا

تامر حسني ويارا السكري.. مفاجآت جديدة حول علاقتهما وحلم الإنجاب الذي فرقهما!

حياتنا

بسمة بوسيل تغيظ تامر حسني بالتعري في الجيم.. ووشم تحت صدرها مباشرة! (فيديو)

حياتنا

يارا السكري وتامر حسني.. صورة انعكاس النظارة الشمسية فضحت علاقتهما (شاهد)

حياتنا

يارا السكري كلمة السر.. هذا هو سبب هجوم بسمة بوسيل على صديقتها هالة عمر يوم زفافها! 

حياتنا

بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر: “حسبي الله فيكي خرابة بيوت”!

حياتنا

من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

حياتنا

مروة عبد المنعم تنهار باكية على الهواء مباشرة.. فضحت تامر حسني وكشف سرّ مقتل خادمتها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يدعى “نار الجماهير” وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

محمد العيسى يبرر لحرق المصحف في السويد ويرفض مقاطعة المنتجات السويدية

لماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟

اختفاء غامض ليوتيوبر أمريكي بعد عثوره على كهف سري بالقرب من المنطقة 51

بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟! (شاهد)

تمرد فاغنر يعيد صياغة السياسة الخارجية الروسية.. ماذا ينتظر سوريا ودول إفريقيا؟

ميريام فارس بـ إطلالة مثيرة وعفوية على الشاطئ بـ بيكيني عارٍ وتغيير حفاظات أبنائها! (شاهد)

“رفعوا لافتات ورددوا شعارات”.. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرة لحجاج طهران أثناء المناسك (شاهد)

أمجد طه يدافع عن فرنسا ويصف الضحية بمهرب مخدرات والمتضامنين معه بوقود الإخوان!

هل تتمكّن الروبوتات من خلق البشر.. وهل سنصبح بعد ذلك أسيادهم أم خَدمهم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC