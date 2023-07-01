فيلم “تاج” لتامر حسني يحقق رقماً قياساً في 3 أيام ومتابعون: “سيء جداً”

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وطن – استضافت دور السينما في مصر العروض الأولى لفيلم “تاج” بطولة تامر حسني يوم الأربعاء، 28 يونيو، وذلك في إطار المنافسة على الإيرادات في شباك التذاكر خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات تقدر بـ 5 ملايين و724 ألف و64 جنيه في اليوم الثالث من العيد، ليصل الإجمالي في الثلاثة أيام الأولى إلى 14 مليون و934 ألف و959 جنيه.

وفيلم تـاج من إنتاج الفنان تامر حسني، بمشاركة دينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وساندي، بإخراج سارة وفيق.

كما تدور أحداث الفـيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

في حين تم تصوير فيلم تــاج في قالب كوميدي، حيث يمتلك بطل يمتلك قدرات غير عادية تؤدي إلى حدوث مواقف كوميدية في “تاج”.

ويعتبر تامر حسني مغني وممثل مصري معروف بأدائه في عدد من الأفلام والأغاني الناجحة في الشرق الأوسط، وهومن أكثر الفنانين شعبية في العالم العربي.

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وتباينت تعليقات الجمهور على الفيلم، إذ عبر قسم من المتابعين عن عدم رضاهم عنه، ووصفوه بأنه “سي جداً”، فيما رآى آخرون أنّه مضحك جداً، ونصحوا بمتابعته.

وكتب أحد المعلقين: “الفيلم الصراحة مضحك جدا وفيه شويه قفشات حلوه . بس مالقيت قصه زي ما متعودين من افلامك. وفي لقطات مبالغ فيها”.

بينما قال آخر: “فيلم تاج يستاهل 1000/1000 بجد احنا كلنا مستنين الجزء الثاني. بجد الفيلم رائع. انا اتفرجت عليه وفي اول يوم نزل فيه السينما بجد تحفه”.