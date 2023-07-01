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“رفعوا لافتات ورددوا شعارات”.. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرة لحجاج طهران أثناء المناسك (شاهد)

الحجاج الإيرانيون أدّوا المناسك تزامنا مع مصالحة سعودية إيرانية تم التوصل إليها برعاية صينية في مارس الماضي

كتب خالد السعدي
حجاج إيرانيين
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وطن- استغل الإيرانيون الذين أدّوا مناسك الحج هذا العام، هذه الفرصة لتنظيم احتجاج رمزي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، في حدث تزامن مع استعادة العلاقات السعودية الإيرانية في الفترة الماضية، حسبما قالت وسائل إعلام إيرانية.

فخلال المناسك، احتج حجاج إيرانيون ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في أول مناسك الحج منذ إعادة العلاقات بين طهران والرياض في مارس من هذا العام، وفق الصحف المحلية.

ونشرت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريرا مصورا عن الاحتجاج يظهر فيه إيرانيون يرتدون الإحرام، حاملين لافتات باللغة الفارسية كُتب عليها “تسقط الولايات المتحدة، الشيطان الأكبر”و”تسقط إسرائيل القاتلة للأطفال”، وهي الصورة التي نشرتها صحيفة “إيران ديلي”، ونقلها موقع ميدل إيست آي.

وألقى سيد عبد الفتاح نباب ممثل المرشد الأعلى في مراسم الحج السنوية ، وسيد عباس حسيني ، مدير منظمة الحج والحج الإيرانية ، خطابين في الاحتجاج، وتمت قراءة رسالة أرسلها آية الله علي خامنئي إلى المشاركين.

كما ظهرت صورٌ من الحدث على الصفحات الأولى لصحيفتين يوميتين محافظتين للغاية” كيهان وإيران”، حيث تمت الإشادة بالاحتجاج باعتباره انتصارًا إقليميًا.

الاحتجاج يظهر فيه إيرانيون يرتدون الإحرام، حاملين لافتات باللغة الفارسية كُتب عليها "تسقط الولايات المتحدة، الشيطان الأكبر"و"تسقط إسرائيل القاتلة للأطفال"،
الاحتجاج يظهر فيه إيرانيون يرتدون الإحرام، حاملين لافتات باللغة الفارسية كُتب عليها “تسقط الولايات المتحدة، الشيطان الأكبر”و”تسقط إسرائيل القاتلة للأطفال”،

وشدد المنظمون للتظاهرة، في بيان تمت قراءته خلال المظاهرة، على مواقفهم المناهضة لإسرائيل. وجاء في البيان: “الآن بعد أن أصبحت اليد العليا لجبهة المقاومة، والنظام الصهيوني القاتل للأطفال يتجه نحو الاضمحلال، يجب أن تكون الأولوية الرئيسية للعالم الإسلامي هي تسريع عملية انهيار النظام الصهيوني”.

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وفاة عميد الحجاج الإيرانيين

يُشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية، أفادت قبل يومين، بأن أكبر حجاج إيران عمرا توفي نتيجة تعرضه لنوبة قلبية بعد إتمامه شعائر الحج في المملكة العربية السعودية.

وأصيب مصطفى محمود زاده البالغ من العمر 111 عاما، بنوبة قلبية بعد أداء مناسك الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة، فيما أكّد مسؤولو الحج الإيرانيين دفنه في السعودية.

وفاة 10 حجاج إيرانيين

وكانت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية أبلغت في وقت سابق عن حصول 10 وفيات بين الحجاج الإيرانيين هذا العام.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن

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