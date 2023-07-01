حفيد عادل إمام يحتفل بخطوبته.. هل حضر جده الحفلة؟ (شاهد)

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وطن – احتفل حفيد الفنان المصري عادل إمام، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على العائلة والمقربين فقط.

وتداولت وسائل إعلام محلية، صوراً من خطوبة عادل رامي إمام، حفيد عادل إمام، على مدربة لياقة بدنية تدعى فريدة أشرف.

ولم يظهر الزعيم في أي من صور الخطوبة.

ظهرا في مناسبات سابقة

وسبق أن ظهر عادل حفيد الزعيم، وخطيبته فريدة، في أكثر من صورة في مناسبات سابقة، مثل حفل تخرجه وغيرها من المناسبات.

وتحرص فريدة على دعم خطيبها الذي يتبع خطى والده ويقتحم مجال الإخراج.

ونشرت فريدة لحفيد الزعيم، صورتين له قبل وبعد ممارسة الرياضة.

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دعم عادل إمام

وعلقت حينها: “ليس لدي ما أقوله حقا.. أنا فخورة جدًا بك، لم يكن الأمر سهلًا ولكنه كان يستحق ذلك”.

وتابعت: “كان لديه حلم وتمكن من تحقيقه، وأعتقد أن هذا لم يكن تحولًا جسديًا فحسب، بل تحولًا عقليًا أيضًا”.

وأردفت خطيبة عادل رامي: “لقد كنت مصممًا جدًا وأردت حقًا تحسين نمط حياتك”.

وختمت: “أنا فخورة بك.. أنت مدهش وتذكر دائمًا أن تفعل ما يجعلك سعيدًا والأهم من ذلك ما هو مفيد لك”.

من هي فريدة؟

وفريدة (23 عاماً)، مدربة لياقة بدنية حصلت على شهادة معتمدة من الجمعية الدولية لعلوم الرياضة ISSA.

تعشق فريدة الرياضة والسفر، وتشارك متابعيها الـ20 ألف عبر انستجرام، يومياتها ومغامراتها.