السبت, يوليو 1, 2023
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حياتنا

حفيد عادل إمام يحتفل بخطوبته.. هل حضر جده الحفلة؟ (شاهد)

التفاصيل الحصرية لخطوبة عادل رامي إمام وفريدة: الحب والدعم في عائلة الفنان الكبير

كتب رفيف عبدالله
حفيد عادل إمام يحتفل بخطوبته.. هل حضر جده الحفلة؟ (شاهد)
عادل إمام بين أحفاده
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وطن – احتفل حفيد الفنان المصري عادل إمام، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على العائلة والمقربين فقط.

وتداولت وسائل إعلام محلية، صوراً من خطوبة عادل رامي إمام، حفيد عادل إمام، على مدربة لياقة بدنية تدعى فريدة أشرف.

حفيد عادل إمام
حفل خطوبة حفيد عادل إمام
حفيد عادل إمام
عادل إمام جونيور وخطيبته فريدة

ولم يظهر الزعيم في أي من صور الخطوبة.

ظهرا في مناسبات سابقة

وسبق أن ظهر عادل حفيد الزعيم، وخطيبته فريدة، في أكثر من صورة في مناسبات سابقة، مثل حفل تخرجه وغيرها من المناسبات.

حفيد عادل إمام
سبق أن ظهرت فريدة مع عادل
حفيد عادل إمام
تحرص فريدة على دعم عادل

وتحرص فريدة على دعم خطيبها الذي يتبع خطى والده ويقتحم مجال الإخراج.

حفيد عادل إمام
عادل رامي إمام وفريدة

ونشرت فريدة لحفيد الزعيم، صورتين له قبل وبعد ممارسة الرياضة.

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دعم عادل إمام 

وعلقت حينها: “ليس لدي ما أقوله حقا.. أنا فخورة جدًا بك، لم يكن الأمر سهلًا ولكنه كان يستحق ذلك”.

وتابعت: “كان لديه حلم وتمكن من تحقيقه، وأعتقد أن هذا لم يكن تحولًا جسديًا فحسب، بل تحولًا عقليًا أيضًا”.

حفيد عادل إمام
منشور خطيبة عادل

وأردفت خطيبة عادل رامي: “لقد كنت مصممًا جدًا وأردت حقًا تحسين نمط حياتك”.

وختمت: “أنا فخورة بك.. أنت مدهش وتذكر دائمًا أن تفعل ما يجعلك سعيدًا والأهم من ذلك ما هو مفيد لك”.

من هي فريدة؟

وفريدة (23 عاماً)، مدربة لياقة بدنية حصلت على شهادة معتمدة من الجمعية الدولية لعلوم الرياضة ISSA.

تعشق فريدة الرياضة والسفر، وتشارك متابعيها الـ20 ألف عبر انستجرام، يومياتها ومغامراتها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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