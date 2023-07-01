اختفاء غامض ليوتيوبر أمريكي بعد عثوره على كهف سري بالقرب من المنطقة 51

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وطن- اختفى اليوتيوبر كيني فيتش الذي ادعى أنه عثر على “كهف مخفي” بالقرب من المنطقة 51 في ظروف غامضة بعد إعلانه عن هذا الإكتشاف على قناته على اليوتيوب.



وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، يبلغ فيتش من العمر 47 سنة ويُعتقد أنه اكتشف كهفًا مخفيًا بالقرب من المنطقة 51 – أرض منعزلة بصحراء ولاية نيفادا – وهو مفقود منذ ذلك الحين.

لطالما زعم منظرو المؤامرة أن وجود الجيش في هذه المنطقة العسكرية الواقعة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة له علاقة بوجود مخلوقات فضائية.

مفقود منذ 2014

وعندما قام فيتش بعرض النتائج التي توصل إليها على قناته على اليوتيوب عام 2014، حث متابعيه على تتبع خطواته أثناء إجراء مزيد من التحقيقات، لكن لم يسمع عنه مرة أخرى بعد أن أقام رحلة ثالثة إلى نفس الموقع.

وادعى قائلا في الفيديو:”ذات مرة خلال إحدى جولاتي التي قمت بها خارج قاعدة نيليس الجوية، وجدت كهفًا مخفيًا.”

مضيفََا:“كان مدخل الكهف على شكل حرف “M”، وأنا دائمًا أدخل كل كهف أجده، ولكن عندما بدأت بدخول هذا الكهف بالذات، بدأ جسدي كله يهتز. فكلما اقتربت من مدخل الكهف، ازدادت سرعة الاهتزاز سوءًا. وفجأة أصبحت خائفا جدًا وخرجت من هناك.”

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عاد فيتش من تلك الرحلة ولكن في 10 نوفمبر سنة 2014، عاد إلى هناك مرة أخرى وهي كانت آخرة مرة شُوهد فيها.



صديقته تكشف مفاجأة

من بين التعليقات التي كانت موجودة تحت الفيديو، حذره أحد المستخدمين قائلا: “لا! لا ترجع إلى هناك. إذا وجدت مدخل الكهف هذا، لا تدخل، فلن تخرج منه.”



منذ ذلك الوقت، أصبح فيتش مفقوداََ. ولكن تم في الواقع العثور على هاتفه بالقرب من مدخل منجم مهجور.

من جهتها، كتبت شيريون بيلجريم، التي إدعت لاحقا في التعليقات أنها صديقته، أن فيتش ربما قد انتحر، حيث أشارت إلى أن هذا الأخير، البالغ من العمر 47 عامًا، قد أقدم على الانتحار وذلك بعد أن عانى من”الاكتئاب لسنوات عديدة”، مؤكدة أنه ترك هاتفه هناك حتى لا يمكن تعقبه.