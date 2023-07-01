إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

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وطن – فاجأ الملياردير إيلون ماسك، مستخدمي موقع تويتر بـ3 قوانين جديدة، حيث أعلنت منصة التواصل الاجتماعي عن قيود مؤقتة وسط مشكلات فنية واسعة النطاق، السبت، تركت آلاف الحسابات دون إمكانية الوصول إلى المنصة.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك في تغريدة بعد ظهر يوم السبت أن الشركة ستضع “قيودًا مؤقتة” على التطبيق وسط ما وصفه بالاستخدام الضار للمنصة.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: – Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

وكتب ماسك قائلا: “لمعالجة المستويات القصوى من استخراج البيانات والتلاعب بالنظام، طبقنا الحدود المؤقتة التالية”.

وأوضح ماسك أن “الحسابات التي تم التحقق منها تقتصر على قراءة 6000 تدوينة في اليوم؛ والحسابات التي لم يتم التحقق منها إلى 600 تدوينة في اليوم؛ والحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها 300 تدوينة في يوم”.

هذه الإجراءات الجديدة هي الأحدث في حملة ماسك ضد استخراج البيانات والتلاعب بالمنصة.

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وأكد إيلون ماسك للمستخدمين يوم الجمعة أن شرط وجود حساب لمشاهدة التغريدات هو “إجراء طارئ مؤقت” يُطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي التسجيل للحصول على حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود.وفق “ديلي ميل”

وقال ماسك: “كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تصعب الخدمة للمستخدمين العاديين!”.

بينما السبب المعلن للتغيير هو مئات المؤسسات التي كانت تستخرج بيانات تويتر “بكثافة شديدة”، مما أثر على تجربة المستخدم.

شركات الذكاء الاصطناعي هي المسؤولة

ولمح مؤسس شركة “سبيس إكس” في رد على احد المستخدمين أن شركات الذكاء الاصطناعي هي المسؤولة.

وقال “ماسك” في تغريدة “كل شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، من الشركات الناشئة إلى بعض أكبر الشركات على وجه الأرض، كانت تستخرج كميات هائلة من البيانات. إنه لأمر مزعج أن تضطر إلى جلب أعداد كبيرة من الخوادم عبر الإنترنت على أساس الطوارئ لتسهيل التقييم الفادح لبعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ويقوم العديد من المستخدمين بالفعل بالإبلاغ عن ظهور رسائل تخطي الحد في متابعة التغريدات على النظام الأساسي وعدم القدرة على الوصول إلى التدوينات الخاصة بهم.