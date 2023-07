إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

- Advertisement -

وطن – فاجأ الملياردير إيلون ماسك، مستخدمي موقع تويتر بـ3 قوانين جديدة، حيث أعلنت منصة التواصل الاجتماعي عن قيود مؤقتة وسط مشكلات فنية واسعة النطاق، السبت، تركت آلاف الحسابات دون إمكانية الوصول إلى المنصة.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك في تغريدة بعد ظهر يوم السبت أن الشركة ستضع “قيودًا مؤقتة” على التطبيق وسط ما وصفه بالاستخدام الضار للمنصة.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023