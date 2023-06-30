“صراف آلي متنقل يوزع العيدية في شوارع دبي”.. حقيقة فيديو أثار ضجة

- Advertisement -

وطن – أثيرت ضجة في الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو، ادعى ناشروه أنه يظهر صرافا آليا متنقلا يوزع العيدية على الناس في شوارع دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شاحنة تحمل صرافا آليا يلقي النقود في الشارع، وقيل إنه يوثق توزيع العيدية في شوارع دبي.

وحصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات عبر موقع فيسبوك وتويتر، وتم التعامل معه على أنه صحيح من قِبل عدد كبير من النشطاء، في حين شكّك فيه آخرون.

حقيقة الفيديو

وقادت عملية التفتيش عن الفيديو باستخدام كلمات مفتاحية، إلى أنه منشور مسبقا في صفحة على فيسبوك، وهذه الصفحة مهتمة بنقل أخبار دبي، وقالت إن مصدر الفيديو هو حساب مصمم رقمي على إنستغرام.

وهذا الحساب يعرف عن نفسه على أنه صانع محتوى بصري، ومن خلال تصفحه يمكن بالفعل العثور على الفيديو مع وسوم تشير إلى أنه تصميم رقمي.

- Advertisement -

وكان صاحب الحساب قد نشر في فترات سابقة، مشاهد صممها رقميا لمعالم في دبي.

كما أنّ فيديو الصراف الآلي يُظهر في مؤخرة الشاحنة اسم مصرف إماراتي وهو بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD،الذي تلقّى بدوره سؤالا من قبل أحد المستخدمين حول صحة هذا الأمر، فأجاب قائلا إن مقطع الفيديو غير حقيقي.