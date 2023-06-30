بعد تعاقده مع الاتحاد السعودي.. الفرنسي كانتي يشتري نادٍ بلجيكي (صور)

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وطن- استحوذ النجم الفرنسي الدولي نغولو كانتي 32 عاماً، على نادٍ بلجيكي في يلعب في دوري الدرجة الثالثة، بعد أيام قليلة عن إعلان صفقة تعاقده مع اتحاد جدة السعودي بطل دوري روشن الممتاز للموسم المنصرم.

وأعلن نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي.الناشط في دوري الدرجة الثالثة، الخميس، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن انتقال ملكية النادي من الرئيس السابق فلافيو بيكا إلى النجم الفرنسي كانتي.

كانتي يشتري نادٍ بلجيكي

وأضاف بيان النادي، ” ملكية الفريق الجديد ستنتقل إلى حساب النجم الفرنسي نغولو كانتي، في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، في إطار إعادة هيكلية إدارة النادي البلجيكي ..”.

وانتقل الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي (البلوز) بصفقة وصلت قيمتها 100 مليون يورو لمدة موسمين كاملين (أي حتى صيف 2025).

كما سيرافق الفرنسي كانتي مواطنه كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق، الذي تعاقد بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو. مع اتحاد جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية التي أوشكت على الانتهاء، بعد رحيله عن الفريق الملكي مع نهاية الموسم المنصرم.

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رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي

من جهته، قالت صحيفة “ آس” الإسبانية، ” نغولو كانتي قام بشراء نادي رويال فيرتون، ينشط هذا الفريق في دوري الدرجة الثانية في بلجيكا ..”.

وأردفت، ” نادي رويال فيرتون البلجيكي، وهي بلدة فيرتون القريبة من حدود فرنسا ولوكسمبورغ، فيما لم يسبق للفريق للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم. لكن الفريق هبط الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الثالثة”.

كما وختمت، ” نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي، أعلن انتقال ملكية الفريق من الإيطالي فابيو بيكا إلى المالك الفرنسي الجديد نغولو كانتي، الذي يخطط إلى إعادة الاستقرار للنادي والاهتمام بالأكاديمية الخاصة بالشباب”.