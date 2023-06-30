الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةرياضةبعد تعاقده مع الاتحاد السعودي.. الفرنسي كانتي يشتري نادٍ بلجيكي (صور)
رياضة

بعد تعاقده مع الاتحاد السعودي.. الفرنسي كانتي يشتري نادٍ بلجيكي (صور)

الفرنسي كانتي يشتري نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي الناشط في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
كانتي يشتري نادي بلجيكي
كانتي يشتري نادٍ بلجيكي
- Advertisement -

وطن- استحوذ النجم الفرنسي الدولي نغولو كانتي 32 عاماً، على نادٍ بلجيكي في يلعب في دوري الدرجة الثالثة، بعد أيام قليلة عن إعلان صفقة تعاقده مع اتحاد جدة السعودي بطل دوري روشن الممتاز للموسم المنصرم.

وأعلن نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي.الناشط في دوري الدرجة الثالثة، الخميس، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن انتقال ملكية النادي من الرئيس السابق فلافيو بيكا إلى النجم الفرنسي كانتي.

كانتي يشتري نادٍ بلجيكي

وأضاف بيان النادي، ” ملكية الفريق الجديد ستنتقل إلى حساب النجم الفرنسي نغولو كانتي، في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، في إطار إعادة هيكلية إدارة النادي البلجيكي ..”.

كانتي يشتري نادٍ بلجيكي
كانتي يشتري نادٍ بلجيكي

وانتقل الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي (البلوز) بصفقة وصلت قيمتها 100 مليون يورو لمدة موسمين كاملين (أي حتى صيف 2025).

كما سيرافق الفرنسي كانتي مواطنه كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق، الذي تعاقد بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو. مع اتحاد جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية التي أوشكت على الانتهاء، بعد رحيله عن الفريق الملكي مع نهاية الموسم المنصرم.

- Advertisement -
نغولو كانتي
نغولو كانتي

رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي

من جهته، قالت صحيفة “ آس” الإسبانية، ” نغولو كانتي قام بشراء نادي رويال فيرتون، ينشط هذا الفريق في دوري الدرجة الثانية في بلجيكا ..”.

وأردفت، ” نادي رويال فيرتون البلجيكي،  وهي بلدة فيرتون القريبة من حدود فرنسا ولوكسمبورغ، فيما لم يسبق للفريق للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم. لكن الفريق هبط الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الثالثة”.

كانتي وشراء نادي بلجيكي
كانتي وشراء نادي بلجيكي

كما وختمت، ” نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي، أعلن انتقال ملكية الفريق من الإيطالي فابيو بيكا إلى المالك الفرنسي الجديد نغولو كانتي، الذي يخطط إلى إعادة الاستقرار للنادي والاهتمام بالأكاديمية الخاصة بالشباب”.

المصدروطن + آس + رويال إكسيلسيور فيرتون تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

بنزيما يرحب بمواطنه كانتي في اتحاد جدة على طريقته الخاصة والأخير يرد عليه (شاهد)

رياضة

ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

حياتنا

شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

رياضة

براتب مغرٍ.. الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي هذا الصيف

حياتنا

كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

حياتنا

أراد التقاط سيلفي معه.. رونالدو يحتدّ على إداري الخليج بعد تعثر النصر (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة

رياضة

مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

رياضة

سلوك غير رياضي.. عقوبة طارق حامد مع الاتحاد السعودي

حياتنا

جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بالهتاف لميسي ورد فعل لافت من الدون (شاهد)

رياضة

نجم منتخب فرنسا مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

رياضة

عودة عبد الرزاق حمد الله إلى الملاعب بعد عقوبة إيقافه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هارفارد: لماذا يجب أن تحصل على أكبر قدر ممكن من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

“الغارديان” تهاجم السعودية: “تغسل سمعتها” بمهرجان ساوندستورم لموسيقى البوب!

إذا كانت بطارية هاتفك الآيفون تنفد بسرعة..قم بتغيير هذه الإعدادات فورا!

البرازيلي تاليسكا يصدم زميله رونالدو بهذا التصريح! (شاهد)

حرق المصحف في السويد.. محمد أبو تريكة يُفحِم القادة العرب بتغريدة نارية

فيديو يوقف القلب .. سقوط طفل في مدينة ملاهي من ارتفاع 40 قدماً! (شاهد)

هذا ما يحدث للجسم إذا لم تتناول الأرز لمدة شهر .. نتيجة غير متوقعة

هذه ما فعلته الدولرة بالاقتصاد اللبناني وتقرير كارثي ينذر بسنوات سوداوية

مقتل مراهق من أصول جزائرية يحول فرنسا لكتلة نار.. ووزير الداخلية يفاقم الشرارة

الأهلي يُواصل الزحف نحو اللقب.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC