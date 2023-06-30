البرازيلي تاليسكا يصدم زميله رونالدو بهذا التصريح! (شاهد)

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وطن- أثار تصريح النجم البرازيلي أندرسون تالسيكا لاعب اتحاد جدة السعودي الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد مقارنة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مواطنه نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وقال البرازيلي تاليسكا، في مقابلة مع إذاعة برازيلية محلية، عند سؤاله حول اللاعب الأفضل بين رونالدو ومواطنه نيمار، ليرد: ” لم أكن مثل الأشخاص الذين انبهروا بكريستيانو رونالدو، حينما انضم إلى النصر السعودي، على الرغم أنني من عشاقه”.

تاليسكا يصدم رونالدو

وأردف لاعب اتحاد جدة السعودي تاليسكا، ” لم ألمسه أو أطلب من التقاط الصور أو الفيديوهات التذكارية مع رونالدو، لأنني لست منبهراً برؤيته مثل بقية الفتيان”.

🚨 — تاليسكا لاعب #النصر السعودي : لم أكن مثل بقية الفتيان في الفريق عندما رأيت كرستيانو رونالدو ولم أطلب منه صورة نيمار يلعب كرة القدم أفضل من كرستيانو ولكن رونالدو رياضي متكامل.

pic.twitter.com/MriFy9jxZ4 — عمرو (@bt3) June 29, 2023

كما وأضاف، ” اللاعب رونالدو هو ظاهرة عالمية بكل تأكيد، هذا شيء لا يمكن مناقشته على الإطلاق ..”.

نيمار أفضل من رونالدو

وتابع تاليسكا حديثه، ” أعتقد أن نيمار أفضل من رونالدو كلاعب كرة قدم. أما كريستيانو فهو الرياضي الأكثر تكاملاً”.

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واستكمل، ” نيمار يمتلك إمكانيات فنية مذهلة، فهو أفضل لاعب كرة قدم في البرازيل بكل تأكيد. كما لا يمكن مقارنة أي لاعب به، بينما فينيسيوس جونيور لا يزال بعيداً”.

كما وتحدث تاليسكا عن فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلاً: ” رفضت الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب وكيل أعمالي السابق خورخي مينديش، الذي كان يريد الحصول على جزء من أموالي. لذا رفضت التوقيع على العقود”.

منتخب البرازيل

وواصل، ” مافيا وكلاء الأعمال تؤثر على الاختيارات في منتخب البرازيل، لكن كان ذلك في السابق، وصدمت مع عدم اختياري ضمن قائمة المنتخب للمشاركة في مونديال كأس العالم 2018″.

وختم حديثه، ” لن أتراجع عن تحقيق حلمي باللعب مع منتخب البرازيل”.

يذكر بأن عقد البرازيلي تاليسكا مع النصر السعودي في صيف 2026، وسط التقارير التي تحدث عن رحيله عن صفوف النادي هذا الصيف.