إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- فتح الملياردير الامريكي والمالك الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك الباب الأسبوع الماضي على مصراعيه لمقاتلة مالك شركة “فيسبوك” المنافسة مارك زوكربيرج في قفص.

وبينما لا يمكن معرفة إن كانت المباراة بين المتنافسين ستتم أم لا (وهو الامر المرجح)، ظهر إيلون ماسك، مالك تويتر وتيسلا وشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء أثناء قيامه بجولة قتال تدربة في جنوب أفريقيا.

وشارك ليكس فريدمان ، صانع البودكاست الشهير الذي أجرى مقابلات مع بعض أشهر الشخصيات في وادي السيليكون ، مؤخرًا جلسة تدريب قتالية مع إيلون ماسك.

وانتهز المنشئ الفرصة لنشر صور حول هذا الموضوع، ادعى فيه أنه أعجب بمهارات الملياردير الأمريكي.

وظهر إيلون ماسك في الصور وهو يبطح “فريدمان” أرضا خلال التدريب، وعلق عليها بالقول:” لقد أجريت جلسة تدريبية مرتجلة مع إيلون ماسك لبضع ساعات أمس”.

وأضاف:” أنا معجب للغاية بقوته ومهارته على قدميه وعلى الأرض. لقد كانت ملحمة. من الملهم حقًا أن نرى إيلون ومارك يقومان بفنون الدفاع عن النفس، لكنني أعتقد أن العالم يتم تقديمه بشكل أفضل إذا دربوا فنون الدفاع عن النفس دون أن يتقاتلا في القفص”.

وأردف: “ومع ذلك ، وكما يقول إيلون ، فإن النتيجة الأكثر إمتاعًا هي على الأرجح … أنا موجود من أجلهم، بغض النظر عن أي شيء.”

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw

— Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023