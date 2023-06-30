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إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص! (شاهد)

بيوت الرهان تضع رهانها على مالك "فيسبوك" مارك زوكربيرج الذي يتمتع بمهارات قتالية كبيرة ومشاركته في العديد من بطولات الجوجيتسو

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص!
إيلون ماسك ومارك زوكربيرج
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وطن- فتح الملياردير الامريكي والمالك الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك الباب الأسبوع الماضي على مصراعيه لمقاتلة مالك شركة “فيسبوك” المنافسة مارك زوكربيرج في قفص.

وبينما لا يمكن معرفة إن كانت المباراة بين المتنافسين ستتم أم لا (وهو الامر المرجح)، ظهر إيلون ماسك، مالك تويتر وتيسلا وشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء أثناء قيامه بجولة قتال تدربة في جنوب أفريقيا.

وشارك ليكس فريدمان ، صانع البودكاست الشهير الذي أجرى مقابلات مع بعض أشهر الشخصيات في وادي السيليكون ، مؤخرًا جلسة تدريب قتالية مع إيلون ماسك.

وانتهز المنشئ الفرصة لنشر صور حول هذا الموضوع، ادعى فيه أنه أعجب بمهارات الملياردير الأمريكي.

إيلون ماسك يتدرب على القتال

وظهر إيلون ماسك في الصور وهو يبطح “فريدمان” أرضا خلال التدريب، وعلق عليها بالقول:” لقد أجريت جلسة تدريبية مرتجلة مع إيلون ماسك لبضع ساعات أمس”.

وأضاف:” أنا معجب للغاية بقوته ومهارته على قدميه وعلى الأرض. لقد كانت ملحمة. من الملهم حقًا أن نرى إيلون ومارك يقومان بفنون الدفاع عن النفس، لكنني أعتقد أن العالم يتم تقديمه بشكل أفضل إذا دربوا فنون الدفاع عن النفس دون أن يتقاتلا في القفص”.

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وأردف: “ومع ذلك ، وكما يقول إيلون ، فإن النتيجة الأكثر إمتاعًا هي على الأرجح … أنا موجود من أجلهم، بغض النظر عن أي شيء.”

من جانبه، رد عليه إيلون ماسك، قائلا: “كان ذلك ممتعا”.

يشار إلى ان مالك “فيسبوك” مارك زوكربيرج ليس مبتدئًا أيضا في ممارسة فنون المصارعة، وأنه ليس أقل من ذلك بكثير، بحسب صحيفة “abc” الإسبانية.

إيلون ماسك
إيلون ماسك يتدرب على القتال

مهارات مارك زوكربيرج القتالية

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل بضعة أشهر شارك في العديد من بطولات الجوجيتسو، مؤكدة أن العديد من بيوت الرهان تضعه على أنه المرشح المفضل في حالة حدوث جولة قتلية مع إيلون ماسك في لاس فيغاس.

ومن حيث المبدأ، لم يكن مالك “فيسبوك” ليتراجع، وكان هو نفسه الذي رد على تحدي إيلون ماسك برسالة تخبره ببساطة أن يخبره بالمكان الذي يريد القتال فيه.

أكبر معركة في تاريخ منظمة الفنون القتالية المختلطة

يشار إلى انه في الأسبوع الماضي ، أشار رئيس منظمة UFC (منظمة الفنون القتالية المختلطة)، دانا وايت ، إلى أنها قد تكون أكبر معركة في التاريخ.

وأشار إلى أنه يمكن أن يضاعف ثلاثة أضعاف عدد المشاهدين الذين حصلوا على كونور مكجريجور وفلويد مايويذر خلال قتالهم في عام 2017.

المصدرتويتر، صحيفة "abc" الإسبانية، رصد وتحرير وطن

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