استعدادا لمواجهة ماسك..فيديو لزوكربيرغ مستعرضا مهاراته في الجوجيتسو يجتاج مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- وسط تقارير عن خوضه مصارعة داخل قفص حديدي مع إيلون ماسك، انتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ وهو يتدرب على فنون الدفاع عن النفس البرازيلية، جيو جيتسو.

وافق كل من ماسك وزوكربيرغ على القتال داخل حلبة مصارعة. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المباراة ستحدث أم هي مجرد مزحة.

تمت مشاركة الفيديو، الذي نشره موقع livemint، من قبل عالم الأبحاث الأمريكي ليكس فريدمان الذي كان يتدرب مع مارك، خاصة أنه عبر أيضًا عن اهتمامه بالتدريب مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

Here's a highlight video of Mark Zuckerberg and I training jiu jitsu. I look forward to training with @elonmusk as well. It's inspiring to see both Elon and Mark taking on the martial arts journey. See the full video here: https://t.co/G1ubUuxILK pic.twitter.com/WsLaRiFf1o — Lex Fridman (@lexfridman) June 25, 2023

في منشور على تويتر، كتب فريدمان:”هذا مقطع فيديو مذهل لمارك زوكربيرج ونحن نتدرب على جيو جيتسو، أتطلع أيضًا إلى التدريب مع إيلون ماسك. ومن الملهم رؤية كل من إيلون ومارك يخوضان مبارزة فنون الدفاع عن النفس”.

فريدمان هو عالم أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومقدم أيضًا ”بودكاست ليكس فريدمان” ولديه اهتمام كبير بالروبوتات والبشر.

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يأتي هذا المنشور في الواقع وسط الإتفاق الذي دار بين ماسك وزوكربيرج مؤخرًا على القتال في قفص. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المسألة صحيحة أم مجرد مزحة.

مارك وبراعته في فنون جيو جيتسو البرازيلية

مؤخرًا في شهر مايو، شارك مارك منشورًا على الإنترنت تحدث فيه عن إكمال أول دورة جيو جيتسو له والتي حقق فيها ميداليات ذهبية وفضية لفريقه.

وكتب زوكربيرغ تحت المنشور:”تنافست في أول دورة جيو جيتسو لي وفزت ببعض الميداليات.”

كما شارك مارك صورًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على براعته في فنون القتال.

المباراة التي وافق عليها الثنائي بدأت عندما رد ماسك على تغريدة عن شركة ميتا يُقال إنها تستعد لإطلاق منافس جديد على تويتر يسمى تطبيق”Threads.”

منزعجا من التغريدة، حذر ماسك من أن منصة وسائط اجتماعية أخرى تابعة لميتا ستضع الأرض “تحت إبهام زوك بشكل حصري وبدون خيارات أخرى.”

ورد أحد مستخدمي تويتر قائلاً:”عليك أن تكون حذرًا @ElonMusk سمعت أنه يمارس الجوجيتسو الآن.”

وردّ ماسك عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “أنا مستعد لمباراة في القفص إذا كان مستعدًا”.

وعبر خاصية الاستوري على إنستجرام، قال مارك: أرسل لي الموقع وأنا مستعد للنزال.”

وما إذا كان ماسك أو مارك قد يصلان بالفعل إلى الحلبة أم لا، حتى لو كان تحدي القفص الخاص بهما مجرد مزحة، فقد جذب هذا المزاح انتباه مستخدمي التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت سلسلة لا حصر لها من الميمات والمشاركات “لاختيار مقاتلك” ردًا على ذلك.

