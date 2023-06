استعدادا لمواجهة ماسك..فيديو لزوكربيرغ مستعرضا مهاراته في الجوجيتسو يجتاج مواقع التواصل (شاهد)

- Advertisement -

وطن- وسط تقارير عن خوضه مصارعة داخل قفص حديدي مع إيلون ماسك، انتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ وهو يتدرب على فنون الدفاع عن النفس البرازيلية، جيو جيتسو.

وافق كل من ماسك وزوكربيرغ على القتال داخل حلبة مصارعة. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المباراة ستحدث أم هي مجرد مزحة.

تمت مشاركة الفيديو، الذي نشره موقع livemint، من قبل عالم الأبحاث الأمريكي ليكس فريدمان الذي كان يتدرب مع مارك، خاصة أنه عبر أيضًا عن اهتمامه بالتدريب مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

Here's a highlight video of Mark Zuckerberg and I training jiu jitsu. I look forward to training with @elonmusk as well. It's inspiring to see both Elon and Mark taking on the martial arts journey. See the full video here: https://t.co/G1ubUuxILK pic.twitter.com/WsLaRiFf1o

— Lex Fridman (@lexfridman) June 25, 2023