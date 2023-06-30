الجمعة, يونيو 30, 2023
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إذا كانت بطارية هاتفك الآيفون تنفد بسرعة..قم بتغيير هذه الإعدادات فورا!

تهدف النصائح التي كشفها الخبير إلى إبطاء الوقت الذي تستغرقه بطارية آيفون الخاصة بك لتبدأ في النفاد

كتب ايمان الباجي
إذا كانت بطارية هاتفك الآيفون تنفد بسرعة..قم بتغيير هذه الإعدادات فورا!
بطارية آيفون
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وطن- كشف خبير تقني عن مجموعة من النصائح حول كيفية الحصول على أفضل استخدام للبطارية على جهاز الآيفون الخاص بك.

تهدف النصائح التي كشفها خبير التكنولوجيا ميلاد، المعروف على منصة تيك توك بإسم “letsdodiz” إلى إبطاء الوقت الذي تستغرقه بطارية آيفون الخاصة بك لتبدأ في النفاد.

لدى الخبير 2.7 مليون متابع على منصة تيك توك وتعتبر النصائح التي قدمها مفيدة للغاية إذا كانت لديك بطارية iPhone تنفد بسرعة أو تريد عمرًا أطول للبطارية بشكل عام.

وفي فيديو نشره على حسابه، قال الخبير:”هل تريد زيادة عمر بطارية الآيفون؟.إذن تابع مشاهدة هذا الفيديو.”

وفيما يلي الميزات التي كشفها الخبير والتي تحتاج إلى تعديلها للحفاظ على بطارية الآيفون الخاصة بك، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

بطارية آيفون
إذا تفاقمت لديك مشكلة استنزاف البطارية، فهناك ميزات تحتاج إلى تعديلها للحفاظ عليها

تحديث خلفية التطبيق

تستخدم جميع التطبيقات التي تم تمييزها ضمن هذا الإعداد بطاريتك باستمرار نظرًا لأن جهاز iPhone الخاص بك يقوم تلقائيًا بتحديثها في الخلفية.

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وأوضح ميلاد في الفيديو:”اذهب إلى الإعدادات وانتقل إلى عام ثم اضغط على تحديث تطبيق الخلفية ثم قم بتعطيله لجميع التطبيقات.”

إعداد الحركة

يعمل إعداد الحركة بشكل مشابه لتحديث تطبيق الخلفية لأنه يعمل تلقائيًا ما لم يتم ضبطه.

قال الخبير في الفيديو:”يمكنك تعطيل تأثيرات الحركة هذه من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> إمكانية الوصول> تقليل الحركة. ثم أوقف تشغيل تأثيرات رسائل التشغيل التلقائي ومعاينات الفيديو للتشغيل التلقائي.”

خدمات الموقع

للحصول على استخدام أفضل للبطارية من هذا الإعداد، انتقل أولاً إلى الخصوصية ثم خدمات الموقع.

وقال ميلاد في مقطع الفيديو:”انتقل إلى خدمات نظام الموقع، ثم أوقف التنبيهات المستندة إلى الموقع والاقتراحات المستندة إلى الموقع وتحليلات آيفون والتوجيه وحركة المرور.”

سيري والبحث

بالنسبة لموفر البطارية هذا، انتقل إلى الإعدادات، ثم انتقل إلى “سيري والبحث‘” (Siri & Search).

قال ميلاد في الفيديو:”اذهب إلى الأسفل وأوقف تشغيل الاقتراحات أثناء البحث والاقتراحات على شاشة القفل، والاقتراحات على الشاشة الرئيسية، والاقتراحات عند المشاركة.”
المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن

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