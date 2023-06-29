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هذا ما يحدث للجسم إذا لم تتناول الأرز لمدة شهر .. نتيجة غير متوقعة

الحقيقة المهمة هي أن تناول وعاء صغير من الأرز بالطريقة الصحيحة لا يضر الجسم

كتب أنس السالم
ماذا يحدث للجسم إذا لم تتناول الأرز لمدة شهر
الأرز غذاء أساسي وجزء لا يتجزأ من النظام الغذائي اليومي
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وطن – هل تساءلت يوماً عن ماذا يحدث للجسم إذا لم تتناول الأرز لمدة شهر؟!، وهل يساعد ذلك في فقدان الوزن؟.

نعلم أنّ الأرز، غذاء أساسي وجزء لا يتجزأ من النظام الغذائي اليومي، لدرجة أن الكثيرين لا يستطيعون الاستغناء عن حصة واحدة على الأقل من الأرز لكل وجبة.

وبحسب ما نشره موقع “Indian Express“، فإن التخلي عن تناول الأرز لمدة شهر يمكن أن يسهم في إنقاص الوزن، بسبب انخفاض السعرات الحرارية. كما قالت “بريا بارما” رئيسة قسم التغذية بمعهد “سري بالاجي” الطبي أكشن في الهند

ولفتت “بارما” إلى أن مستويات السكر في الدم يمكن أن تستقر لأن الأرز يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

يحتوي الأرز على الفيتامينات والمعادن، كما أنه مليء بفيتامين د والكالسيوم والحديد
يحتوي الأرز على الفيتامينات والمعادن، كما أنه مليء بفيتامين د والكالسيوم والحديد

وقالت بارما إن الهضم يمكن أن يتأثر أيضًا بسبب انخفاض تناول الألياف، مما قد يؤدي إلى تغيرات في حركات الأمعاء. تنشأ الاعتبارات الغذائية لأن الأرز مصدر للكربوهيدرات وفيتامينات B والمعادن، لكن تختلف التأثيرات المحددة اعتمادًا على العوامل الفردية “.

التخلي عن الأرز لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن

وأوضحت “ريا ديساي”، أخصائية التغذية في مستشفيات ووكهارت في الهند، أن التخلي عن الأرز تمامًا لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى فقدان بعض الوزن ولكن فقط إذا لم يتم استبدال الأرز بحبوب أخرى ويتم تقييد السعرات الحرارية والكمية الإجمالية من الكربوهيدرات في النظام الغذائي.

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وقالت إن مستويات السكر في الدم ستنخفض “فقط خلال فترة الامتناع” عن الأرز.

التخلي عن الأرز لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن
التخلي عن الأرز لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن

وأضافت أنه “بمجرد أن يبدأ الشخص في تناول الأرز مرة أخرى، ستبدأ مستويات الغلوكوز في التذبذب مرة أخرى”.

ولفتت “ريا” إلى أن الحقيقة المهمة هي أن تناول وعاء صغير من الأرز بالطريقة الصحيحة لا يضر الجسم.

وأوضحت أن “الأرز، وهو كربوهيدرات بسيطة، يمكن تحويله بسهولة إلى وجبة كربوهيدرات معقدة فقط عن طريق إضافة بعض الخضروات والبروتين إلى الوجبة”.

مستويات السكر في الدم يمكن أن تستقر لأن الأرز يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات watanserb.com
مستويات السكر في الدم يمكن أن تستقر لأن الأرز يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات

وتعتبر الكربوهيدرات ضرورية جدًا لإنتاج الطاقة وعدم تناولها على الإطلاق يمكن أن يصيب المرء بالضعف لأن الجسم يبدأ في استخدام البروتين عن طريق تكسير العضلات لإنتاج الطاقة كما يؤدي إلى الكثير من نقص الفيتامينات والمعادن.وفق ما نقل موقع “العربية نت

وبالتالي يصبح فقدان الوزن بسبب تكسير العضلات وليس حرق الدهون وهو ما ينبغي تحاشيه.

نصائح مهمة أثناء تناول الأرز

تناول كمية محدودة: يجب تناول كميات محدودة وعدم الإفراط في تناول الأرز الأبيض واستبداله بالأرز البني.

الألياف: يمكن إضافة كميات جيدة من الألياف إلى الأرز في شكل خضروات وبذور ومكسرات.

إضافة البروتين: تتحول البروتينات عند مزجها مع بعض الحبوب إلى بروتينات ذات قيمة بيولوجية عالية. ويتم امتصاصها بشكل أفضل في الجسم.

المصدرindianexpress - العربية نت - وطن

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