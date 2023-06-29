الخميس, يونيو 29, 2023
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امرأة تفقد ساقها في المطار بسبب الممر المتحرك! (صور صادمة)

إدارة المطار أعلنت أنها تتكفل بعلاج المسافرة وتعويضها ومستعدة لتحمل المسؤولية بالكامل

كتب أنس السالم
امرأة تفقد ساقها في المطار
كانت الراكبة التايلاندية تتجه لتصعد على متن رحلة من مطار "دون مويانغ" في بانكوك
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وطن – فقدت امرأة تايلاندية ساقها عندما علقت في ممر متحرك في مطار بانكوك يوم الخميس، حيث تسبب الحادث في تمزيق طرف المسافرة مما اضطر الأطباء لبتره لتحريرها.

كانت الراكبة التايلاندية البالغة من العمر 57 عامًا تتجه لتصعد على متن رحلة من مطار “دون مويانغ” في بانكوك في الصالة رقم 2 بالمطار.

لكن في حادث غريب، تعثرت المسافرة وسقطت بسبب حقيبتها الوردية، قبل أن يتم سحب ساقها اليسرى إلى آلية الممر المتحرك في نهايته.

تعثرت المسافرة وسقطت بسبب حقيبتها الوردية
تعثرت المسافرة وسقطت بسبب حقيبتها الوردية

امرأة تفقد ساقها في المطار بسبب الممر المتحرك! 

وعاش المسافرون في المطار الرعب، وحاولوا إيقاف الجهاز، لكنه استمر في تمزيق ساق الراكبة. وقد اضطر فريق طبي في النهاية إلى بتر الساق اليسرى من فوق الركبة، وفقًا لمسؤولي المطار.

تظهر صورة التقطت بعد لحظات من الحادث المروع المرأة تتكئ على مسعف أول بطرفها المفقود مخفيًا بنطلون جينز أزرق.

راكبة تايلاندية تفقد ساقها في ممر متحرك بمطار "دون مويانغ" في بانكوك
اضطر الأطباء الى بتر ساق الراكبة بعد تحريرها

وجرى نقل الراكبة إلى مستشفى في العاصمة بانكوك لتلقي العلاج الطارئ.بينما أمرت سلطات المطار بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث. فيما اجرى  فريق هندسي فحوصات أمان. بحسب “ديلي ميل” البريطانية

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إدارة المطار تتكفل بعلاج المسافرة وتعويضها

في بيان، قال مطار دون مويانغ: “زار مدير مطار دون مويانغ والإدارة، الراكبة المصابة، لمتابعة العلاج وتلقى معلومات من الفريق الطبي في مستشفى بوميبول عن حالتها”.

وقال: “يشعر مطار دون مويانغ بالحزن العميق بسبب الحادث. وهو مستعد لتحمل المسؤولية بالكامل. وكذلك النفقات الطبية والتعويضات”.

حقيبة المسافرة التي فقدت ساقئها في مطار بالعاصمة بانكوك
حقيبة المسافرة التي فقدت ساقئها في مطار بالعاصمة بانكوك

وأكد المطار أنه لم يتم تأخير أي رحلات جوية بسبب الحادث.

وقال المطار إن الممر المتحرك الذي تسبب في الحادث تم تصنيعه في عام 1996 من قبل شركة هيتاشي اليابانية.

يأتي هذا الحادث المروع بعد أيام فقط من مقتل عامل بعد أن تم سحبه في محرك طائرة على مدرج مطار سان أنطونيو الدولي في تكساس الأمريكية.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن

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