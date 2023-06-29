الخميس, يونيو 29, 2023
الرئيسيةرياضةالأهلي يُواصل الزحف نحو اللقب.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023
رياضة

الأهلي يُواصل الزحف نحو اللقب.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

منافسات الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري
جدول ترتيب الدوري المصري
- Advertisement -

وطن- اعتلى فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه على البنك الأهلي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة دون رد، الخميس.

وسجل الأهلي أولى أهداف المباراة عن طريق النجم التونسي الدولي علي معلول في الدقيقة ال18.

كما وعزز المارد الأحمر الأهلاوي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال30، عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر.

مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

كما وجاء الهدف الثاني للفريق المتصدر الأهلي في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية أحداق المباراة، من توقيع اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

وتفوق فريق الأهلي على نظيره البنك الأهلي على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس البنك الأهلي 9 تسديدات فقط طيلة مجريات دقائق المباراة.

- Advertisement -

كما واستحوذ المارد الأحمر الأهلاوي على 55% في المباراة، مقابل 45% للفريق المنافس البنك الأهلي الذي استحوذ بنسبة 45%.

وشهدت نتائج ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، فوز بيراميدز الوصيف على سموحة بخماسية ثمينة مقابل  هدفين، وغريمه الزمالك الذي حقق الفوز النظيف على غزل المحلة بهدفين دون مقابل.

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

كما وستختتم منافسات الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، السبت.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وآتى جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي مع ختام منافسات الدوري الممتاز، في انتظار الجولات المؤجلة للمارد الأحمر، على النحو الآتي:

الأهلي 68 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 67 نقطة.

فيوتشر 57 نقطة.

الزمالك 56 نقطة.

المصري البورسعيدي 44 نقطة.

المقاولون العرب  43 نقطة.

فاركو  41 نقطة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

الاتحاد السكندري 41 نقطة.

إنبي  39 نقطة.

سموحة  36 نقطة.

البنك الأهلي 35 نقطة.

الإسماعيلي  34 نقطة.

سيراميكا كليو باترا  33 نقطة.

نادي أسوان 33 نقطة.

طلائع الجيش  32 نقطة.

غزل المحلة  32 نقطة.

الداخلية  29 نقطة.

حرس الحدود 20 نقطة.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الدوري المصري تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

موعد الزمالك وغزل المحلة والتوقيت في منافسات الدوري المصري الممتاز

رياضة

بطل القارة السمراء الأهلي يعتلي الصدارة.. ترتيب الدوري المصري 2023

رياضة

تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

حياتنا

آيتن عامر تغيظ جمهور “الوداد المغربي” بالرقص وإيحاء جنسي! (فيديو)

رياضة

محمود كهربا.. لماذا صرخ في وجه مدربه بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟ (فيديو)

رياضة

تعليق أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ورسالته إلى غوارديولا (صور)

رياضة

بعد انضمام الأهلي.. الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوداد (شاهد)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والتشكيلة المتوقعة في نهائي أبطال أفريقيا

رياضة

بيراميدز يُشعل الصراع على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقتل مراهق من أصول جزائرية يحول فرنسا لكتلة نار.. ووزير الداخلية يفاقم الشرارة

الموساد ينفذ عملية داخل إيران .. صورة للرجل المُستهدف (شاهد)

أشرف حكيمي في الحج .. وهبة عبوك عارية على الشاطئ! (صور)

امرأة تفقد ساقها في المطار بسبب الممر المتحرك! (صور صادمة)

صلاة السيسي ووزير أوقافه وشيخ الأزهر في عيد الأضحى “باطلة” .. فيديو يكشف السبب

صدمة العيد .. صورة للفنانة الكويتية حياة الفهد! (شاهد ماذا حلّ بها)

هكذا تعاقب قرية تركية من لم يصلي صلاة العيد! (فيديو)

مقاطعة المنتجات السويدية .. حملة كبيرة رداً على حرق المصحف أمام مسجد في السويد

إحداهنّ عذبت بمكواة ساخنة .. هذا ما يحدث لعاملات المنازل الكينيات في دول الخليج وخاصة السعودية

اليوم ليس وقفة عرفات بهذه الدول.. المغرب الوحيد عربيا والعيد الخميس

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC