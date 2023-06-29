الأهلي يُواصل الزحف نحو اللقب.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

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وطن- اعتلى فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه على البنك الأهلي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة دون رد، الخميس.

وسجل الأهلي أولى أهداف المباراة عن طريق النجم التونسي الدولي علي معلول في الدقيقة ال18.

كما وعزز المارد الأحمر الأهلاوي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال30، عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر.

مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

كما وجاء الهدف الثاني للفريق المتصدر الأهلي في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية أحداق المباراة، من توقيع اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

وتفوق فريق الأهلي على نظيره البنك الأهلي على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس البنك الأهلي 9 تسديدات فقط طيلة مجريات دقائق المباراة.

ثلاثية رائعة بأقدام معلول وعبد القادر وكهربا تقرب الأهلي أكثر من اللقب! 🦅🔴#رابطة_الأندية_المحترفة | #البنك_الأهلي pic.twitter.com/S0jnpRFhFK — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) June 29, 2023

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كما واستحوذ المارد الأحمر الأهلاوي على 55% في المباراة، مقابل 45% للفريق المنافس البنك الأهلي الذي استحوذ بنسبة 45%.

وشهدت نتائج ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، فوز بيراميدز الوصيف على سموحة بخماسية ثمينة مقابل هدفين، وغريمه الزمالك الذي حقق الفوز النظيف على غزل المحلة بهدفين دون مقابل.

كما وستختتم منافسات الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، السبت.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وآتى جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي مع ختام منافسات الدوري الممتاز، في انتظار الجولات المؤجلة للمارد الأحمر، على النحو الآتي:

الأهلي 68 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 67 نقطة.

فيوتشر 57 نقطة.

الزمالك 56 نقطة.

المصري البورسعيدي 44 نقطة.

المقاولون العرب 43 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

الاتحاد السكندري 41 نقطة.

إنبي 39 نقطة.

سموحة 36 نقطة.

البنك الأهلي 35 نقطة.

الإسماعيلي 34 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 33 نقطة.

نادي أسوان 33 نقطة.

طلائع الجيش 32 نقطة.

غزل المحلة 32 نقطة.

الداخلية 29 نقطة.

حرس الحدود 20 نقطة.