لن تصدق كيف أصبحت.. آمبر هيرد بملامح صادمة في أحدث ظهور

وطن- فاجأت الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، جمهورها ووسائل الإعلام في أول ظهور رسمي لها، بعد انتهاء قضيتها الشهيرة ضد طليقها جوني ديب والذي تلاه اختفاءها عن المشهد العام.

وخطفت الممثلة الحسناء الأنظار خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد “In the Fire”، بتغير ملامحها وزيادة وزنها، الذي بدا واضحاً على ملامحها.

وارتدت آمبر هيرد فستانا أسود طويلا وكان يبدو عليها زيادة الوزن، إضافة إلى ظهور علامات التقدم في السن، وذلك منذ خسارتها لقضيتها وإعلانها إفلاسها.

Amber Heard attends the world premiere of Conor Allyn’s psychological thriller, ‘In The Fire’, during the #TaorminaFilmFestival in Taormina, Italy on Saturday pic.twitter.com/03jDP6LHe6

وتزامنا مع التغير الكبير في ملامحها الجسدية، ظهرت آمبر هيرد وهي متبسمة ضاحكة بين الحضور، ما فُهم على أنه بداية لمرحلة جديدة بدأتها الممثلة بالفعل.

وفي الأثناء، اعتبر كثير من متابعيها أن ملامحها جميلة بينما رأى آخرون أنها تبدو وكأنها كبرت بالسن بسبب قضيتها مع طليقها التي شغلت الرأي العام العالمي في وقت سابق.

انتهت القضية التي بدأت عام 2016 لصالح ديب، ودفعت هيرد مبلغ المليون دولار، الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة العلنية التي شغلت الرأي العام العالمي منذ نحو عام تقريباً.

وبانتهاء المحاكمة وإعلان هيرد إفلاسها في وقت لاحق، (أواخر 2022) يُسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره، خاصة وأن طرفيها من أشهر نجوم السينما الأمريكيين.

وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي. كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليونا دولار من طليقها.

أما عن الفليم الجديد الذي حضرت هيرد عرضه الأول (In The Fire)، فتدور أحداثه حول طبيبة أمريكية (آمبر هيرد) تُسافر من نيويورك إلى مزرعة نائية في تسعينيات القرن التاسع عشر لرعاية صبي مضطرب يبدو أنه يتمتع بقدرات لا يمكن تفسيرها.

Following her performances in upcoming psychological thriller ‘IN THE FIRE’ as well as ‘AQUAMAN 2,’ Amber Heard says she still plans to continue acting.

“I just want to make movies and be appreciated, as an actress.”

(https://t.co/3smXWooiPW) pic.twitter.com/oLeiqgMIxw

— Film Updates (@FilmUpdates) June 26, 2023