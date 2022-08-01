مفاجأة جديدة في قضية آمبر هيرد.. هذا ما توسله فريقها القانوني أن تفعله بجوني ديب ورفضت!

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وطن– أظهرت وثائق المحكمة غير المختومة، أن النجمة الأمريكية أمبر هيرد رفضت تعويض طلاق من جوني ديب كان من الممكن أن يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. حيث قامت الممثلة التي تواجه تحديات مالية منزلها المفضل في كاليفورنيا.

نصف أجر جوني ديب

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة ديلي بيست أن نجمة أكوامان ، 36 عامًا ، تجاهلت توجيهات من فريقها القانوني بعدم ملاحقة ديب للحصول على أقصى قدر من النقود التي كانت تستحقها بعد أن تقدموا بطلب للطلاق في عام 2016.

وكان بإمكان آمبر أن تسعى للحصول على نصف نقود ديب البالغة 33 مليون دولار. و التي جناها من تصوير الجزء الخامس من قراصنة الكاريبي، حيث تم تصويره أثناء زواجهما.

لكن هيرد اختارت عدم القيام بذلك ، وكتبت لهم بريدًا إلكترونيًا تقول فيه إنها “صادقة بشكل مذهل مع كلمتها ، أن الأمر لا يتعلق بالمال”.

أدلة غير مقبولة

ورفض قاضٍ السماح بقبول هذه الأدلة أثناء دعوى التشهير التي رفعها ديب ضد هيرد.

وأُمرت المحكمة بدفع مبلغ إجمالي قدره 8.3 مليون دولار لديب بعد إدانة زوجته السابقة بالتشهير ، لكن هيرد تقول إنها لا تملك نقودًا كافية للدفع.

وبدأت أمبر الآن في جمع بعض هذه الأموال عن طريق بيع منزلها في وادي يوكا في صحراء كاليفورنيا مقابل 1.05 مليون دولار ، وهو ربح قدره 500 ألف دولار لشركة هيرد ، وفقًا لـ TMZ.

دعوى مضادة

يزعم أن هيرد اشترت المنزل في عام 2019 من خلال ثقة مجهولة مرتبطة بالممثلة.

هناك تكهنات حول قدرة هيرد على تغطية مبلغ التعويض على الفور. والذي يشمل 10 ملايين دولار كتعويضات و 350 ألف دولار تعويضات عقابية.

وستتلقى هيرد أيضًا مليوني دولار من ديب في دعوى قضائية مضادة. مما يترك لها ما يزيد قليلاً عن 8 ملايين دولار للدفع.

وتشير وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا إلى أن هيرد ربما تكون قد رفضت ما يكفي لدفع طلاقهما.

وأشارت صحيفة ديلي بيست، إلى أن القاضية بيني أزكاريت. رفضت السماح لفريق أمبر بتقديم محادثة أجرتها مع محاميها أثناء محاكمة الطلاق.

وكان محامو الممثلة يتوسلون إليها. لمتابعة ما شعروا أنه “عشرات الملايين من الدولارات” التي تستحقها من خلال أرباح ديب قراصنة الكاريبي.

وزعموا أنه نظرًا لأن ديب قام بتصوير الفيلم أثناء الزواج. فقد كان ” ملكية مشتركة ” وكان من حق هيرد الحصول على نصفها.